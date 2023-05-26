Верующие могут принести с собой подношения
27 мая в Диважин дугане дацана «Хамбын Хурэ» в Улан-Удэ состоится ритуал Жинсриг. По мнению лам, этот обряд огненной пуджи способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентам и школьникам, в также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем, у кого закрыты дороги, болезни и препятствия.
- Считается что обряд Жинсриг является одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого. Особенно помогает тем, кто болеет болезнями вызванными злыми духами, то есть этот обряд убирает очищает вред со стороны злых духов, приносящих разные болезни. Рекомендуется так же посетить обряд тем, кто получал посвящение Ямантаки, - сообщили в Улан-Удэнском дацане.
Мирянам можно принести с собой подношения: топлёное масло, сэржэм дээжэ, даллага. При возможности – жаренную муку цзампа. Начало обряда в 14:00.
Кроме этого, 4 июня в Улан-Удэ, на Верхней Берёзовке состоится городское обоо тахиха – поклонение хозяевам местности. Начало в 11:00.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ ламы проведут «огненный» ритуал
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