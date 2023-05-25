В Улан-Удэ представят изобразительное искусство Бурятии за 100 лет

Выставка откроется в художественном музее имени Ц.С. Сампилова



2 июня в Улан-Удэ в рамках празднования столетия республики открывается большой выставочный проект «Изобразительное искусство Бурятии. 100 лет». Мероприятие пройдёт в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



Впервые за долгое время в залах будут представлены около 500 произведений из фондов музея, которые отразят основные вехи становления и развития бурятского изобразительного искусства за прошедшее столетие. На выставке будут представлены работы первых художников 1920-30-х гг., таких как Цыренжап Сампилов, Иннокентий Дадуев, Александр Хангалов, Роман Мэрдыгеев, Александр Тимин и других.



- Послевоенные 50-е годы представлены произведениями, передающими то радостное, светлое чувство мирной жизни под мирным небом, то образами героев-победителей, простых тружеников, деятелей литературы и искусства, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ. - Выставки художников «сурового стиля» обозначили социально-философское направление развития искусства в середине 60-70-х годов. В художественной жизни Бурятии тех лет появляются имена выпускников высших художественных институтов Москвы и Ленинграда: Александра Казанского, Даши-Нимы Дугарова, Александры Сахаровской, Георгия Баженова, Солбона Ринчинова и многих других.



Также будут представлены известные мастера, определившие уровень развития бурятского декоративно-прикладного искусства и скульптуры: Геннадий Васильев, Эрдэни Цыденов, Андрей Хомяков, Александр Миронов, Бато-Мунко Чимитов, Баясхалан Базаров и Буянто Ошоров. Отличительной чертой ХХI стало формирование художников универсального типа, таких как Александр Дугаров, Даши Намдаков и Зорикто Доржиев.



Отдельное место на выставке займут работы, посвящённые героям Великой Отечественной войны и будут представлены графические работы Героев России, участников СВО из Бурятии Солбона Лыгденова из проекта «Герои нашего времени».



Возрастное ограничение: 0+.

