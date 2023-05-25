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В Бурятии суд обязал бывшего заключённого проверяться на туберкулёз

В Бурятии суд обязал бывшего заключённого проверяться на туберкулёз
Общество,  Фото:pixabay.com
Иск в суд подала прокуратура

В Бичурском районе Бурятии суд обязал мужчину, отбывавшего наказание в местах лишения свободы, проходить профилактические медицинские осмотры.

- 59-летний житель села Елань в декабре 2022 года освободился из мест отбывания наказания в виде лишения свободы. В нарушение федерального закона «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации», мужчина не проходил профилактические медицинские осмотры в целях выявления туберкулёза, - сообщили в прокуратуре республики.

Прокурор района обратился в суд с заявлением о возложении на сельчанина обязанности проходить профилактические медицинские осмотры два раза в год в течение первых двух лет после освобождения.

Суд иск удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу.
туберкулез

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