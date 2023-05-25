В Улан-Удэ окажут бесплатную правовую помощь

Граждан проконсультируют адвокаты и нотариусы республики



1 июня отмечается Международный день защиты детей. В честь праздника в этот день в Улан-Удэ будет работать специальный мобильный офис юридической помощи.



Бесплатную консультацию граждан по правовым вопросам, за исключением уголовного и административного права, коммерческих сделок, будут оказывать адвокаты и нотариусы Бурятии. Горожан будут принимать с 15:00 до 18:00 на парковке ТРЦ «Мёд» в 110 квартале, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

