Граждан проконсультируют адвокаты и нотариусы республики
1 июня отмечается Международный день защиты детей. В честь праздника в этот день в Улан-Удэ будет работать специальный мобильный офис юридической помощи.
Бесплатную консультацию граждан по правовым вопросам, за исключением уголовного и административного права, коммерческих сделок, будут оказывать адвокаты и нотариусы Бурятии. Горожан будут принимать с 15:00 до 18:00 на парковке ТРЦ «Мёд» в 110 квартале, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ окажут бесплатную правовую помощь
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