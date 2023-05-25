Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух»

В её рамках в городе проведут спортивное мероприятие «Путь к здоровью»



Стартует всероссийская акция «Выбираю Чистый воздух» (0+). Её участникам необходимо с 27 мая и до 22 сентября использовать альтернативные способы передвижения по городу на открытом воздухе. Это может быть ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и другое. Пройденные километры нужно фиксировать при помощи гаджетов, приложений, а затем размещать публикации в социальных сетях с соответствующим хештегом.



- Маршрут может зафиксировать любое приложение по типу шагомера. Чтобы создать публикацию, участнику достаточно сделать скриншот пройденного пути или фотографию, например, с прогулки. После этого, необходимо зафиксировать свои пройденные маршруты (километры), прикрепив фото и сделав публикацию, - пояснил на брифинге в мэрии Улан-Удэ председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.



На сайте федерального проекта «Чистый воздух» будет транслироваться счётчик пройденных участниками километров и, как следствие, полученные показатели (тонны) не выброшенных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По итогам акции 22 сентября, в День всемирного отказа от автомобиля, будут объявлены города-лидеры акции.



- Мы призываем всех жителей Улан-Удэ присоединиться к этой акции и использовать альтернативные способы передвижения по городу. Спортивная активность – лучший способ показать наше общее желание дышать чистым воздухом. Мы должны показать, что это важно всем нам – жителям Улан-Удэ, - заявил Вадим Имидеев.



Старт уже второй всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух» будет дан 27 мая в рамках X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге. В Улан-Удэ к началу акции приурочат мероприятие «Путь к здоровью» (0+).



- Акция «Путь к здоровью» пройдёт 27 мая на территории парка Орешкова, начало в 13:00. Ожидается участие свыше 100 человек – это представители учебных заведений, совета ветеранов города, производственных коллективов и другие. В рамках акции пройдут такие мероприятия, как гимнастика «Цигун» и скандинавская ходьба. Также мы проведём мастер-класс по воркауту на спортивной площадке ГТО в парке. Помимо этого, пройдут соревнования среди мужчин по подтягиванию на турнике. Также запланированы уроки танца бачата. Участие в мероприятиях могут принять все желающие, - рассказала заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Ольга Эрдынеева.



Администрацией города запланирован целый ряд спортивных, оздоровительных и других мероприятий, которые пройдут в рамках всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух» с 27 мая по 22 сентября.



В 2022 году Минприроды России впервые провело всероссийскую акцию «Выбираю Чистый воздух». В акции приняли участие 27 городов – участников федерального проекта «Чистый воздух», жители которых выбрав альтернативный способ передвижения, обеспечили 869123 «чистых» километра. Всего удалось объединить 2,5 млн человек из разных регионов России. Город Улан-Удэ примкнёт к числу участников федерального проекта «Чистый воздух» в сентябре 2023 года, сообщает управление по информационной политике.



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