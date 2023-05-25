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В Улан-Удэ назвали лучшего детсадовского педагога по бурятскому языку

В Улан-Удэ назвали лучшего детсадовского педагога по бурятскому языку
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Гран-при выиграла представительница детского сада «Чебурашка»

С 22 по 24 мая в Улан-Удэ прошёл II городской конкурс на звание лучшего педагога бурятского языка «Эрхим хумужэлэгшэ-2023». Он состоялся на базе детского сада №35.

По информации пресс-службы комитета по образованию, конкурс проходил в три этапа. Первый – педагогическое мероприятие с воспитанниками. Второй - мастер класс. Третий - воспитательное мероприятие.

Участники конкурса подготовили свои занятия и показали свои лучшие знания и умения. По итогам профессионального конкурса лучшими стали:
Гран-при - Доржиева Галина Цырен-Доржиевна, учитель бурятского языка детского сада №139 «Чебурашка»;
Диплом I степени - Доржиева Баярма Цыден-Дамбаевна, воспитатель детского сада №104 «Зорька»;
Диплом II степени - Дабаева Саяна Дамбаевна, учитель бурятского языка детского сада №33 «Светлячок»;
Диплом III степени - Цыренова Баирма Николаевна, воспитатель детского сада №52 «Ая-ганга»/

Улан-Удэ конкурс детские сады бурятский язык педагоги

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