В Улан-Удэ назвали лучшего детсадовского педагога по бурятскому языку

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Гран-при выиграла представительница детского сада «Чебурашка»



С 22 по 24 мая в Улан-Удэ прошёл II городской конкурс на звание лучшего педагога бурятского языка «Эрхим хумужэлэгшэ-2023». Он состоялся на базе детского сада №35.



По информации пресс-службы комитета по образованию, конкурс проходил в три этапа. Первый – педагогическое мероприятие с воспитанниками. Второй - мастер класс. Третий - воспитательное мероприятие.



Участники конкурса подготовили свои занятия и показали свои лучшие знания и умения. По итогам профессионального конкурса лучшими стали:

Гран-при - Доржиева Галина Цырен-Доржиевна, учитель бурятского языка детского сада №139 «Чебурашка»;

Диплом I степени - Доржиева Баярма Цыден-Дамбаевна, воспитатель детского сада №104 «Зорька»;

Диплом II степени - Дабаева Саяна Дамбаевна, учитель бурятского языка детского сада №33 «Светлячок»;

Диплом III степени - Цыренова Баирма Николаевна, воспитатель детского сада №52 «Ая-ганга»/



