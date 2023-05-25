В Бурятии выбрали лучших логопедов и дефектологов

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Определены победители конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог»



24 мая в Бурятии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог – 2023». Символично, что в «Год педагога и наставника» это мероприятие впервые проводилось в республике. Конкурс проходил в двух номинациях: «Учитель-дефектолог» и «Учитель-логопед».



На церемонии открытия 22 мая чествовали всех педагогов, принявших участие в конкурсе. На конкурс поступило 19 заявок от учителей-дефектологов и учителей-логопедов общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций республики.



На заочном этапе конкурсанты представляли на суд жюри портфолио и видеоролики уроков. В очном этапе конкурсанты проходили следующие этапы: «Мастер-класс», «Открытое групповое занятие / урок с обучающимися с ОВЗ», «Кейс-метод в специальном (дефектологическом) образовании». В итоге в финал вышли 11 конкурсантов: 6 логопедов и 5 учителей-дефектологов.



По итогам очных конкурсных испытаний были определены два абсолютных победителя:

- «Дефектолог года» - Мария Емельянова, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №3 г. Улан-Удэ;

- «Логопед года» - Милена Цыремпилова, специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат №2.



Победители представят республику на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России -2023», который пройдёт в этом году в России в шестой раз. Об этом сообщает министерство образования и науки РБ. С полным списком победителей и номинантов можно ознакомиться на сайте ведомства.



