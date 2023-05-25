Сборы проходят в нескольких регионах
На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Сахалине завершаются учебно-методические сборы с нештатными инженерно-саперными подразделениями.
- В ходе сборов военнослужащие отработали ведение инженерной разведки участков дорог для безопасного прохождения войск. Они выполнили нормативы по закладке и маскировке, как одиночных, так и групп противотанковых мин. При помощи минно-розыскных собак военные инженеры провели работы по поиску взрывоопасных веществ и предметов, скрытых в помещениях, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Кроме того, каждый военнослужащий выполнил норматив по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов с соблюдением всех требований безопасности при их ликвидации.
Также военнослужащие изучили наиболее эффективные способы выхода с заминированного участка местности с учётом боевого опыта в специальной военной операции.
Всего в учебно-методических сборах приняли участие несколько сотен военнослужащих инженерных подразделений ВВО.
В Бурятии завершаются сборы с инженерно-сапёрными подразделениями
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