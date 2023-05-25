В Бурятии завершаются сборы с инженерно-сапёрными подразделениями

Сборы проходят в нескольких регионах



На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Сахалине завершаются учебно-методические сборы с нештатными инженерно-саперными подразделениями.



- В ходе сборов военнослужащие отработали ведение инженерной разведки участков дорог для безопасного прохождения войск. Они выполнили нормативы по закладке и маскировке, как одиночных, так и групп противотанковых мин. При помощи минно-розыскных собак военные инженеры провели работы по поиску взрывоопасных веществ и предметов, скрытых в помещениях, - сообщили в пресс-службе ВВО.



Кроме того, каждый военнослужащий выполнил норматив по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов с соблюдением всех требований безопасности при их ликвидации.



Также военнослужащие изучили наиболее эффективные способы выхода с заминированного участка местности с учётом боевого опыта в специальной военной операции.



Всего в учебно-методических сборах приняли участие несколько сотен военнослужащих инженерных подразделений ВВО.



