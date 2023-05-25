25 мая

24 мая

Популярное

В Бурятии завершаются сборы с инженерно-сапёрными подразделениями

В Бурятии завершаются сборы с инженерно-сапёрными подразделениями
Общество, 
Сборы проходят в нескольких регионах

На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Сахалине завершаются учебно-методические сборы с нештатными инженерно-саперными подразделениями.

- В ходе сборов военнослужащие отработали ведение инженерной разведки участков дорог для безопасного прохождения войск. Они выполнили нормативы по закладке и маскировке, как одиночных, так и групп противотанковых мин. При помощи минно-розыскных собак военные инженеры провели работы по поиску взрывоопасных веществ и предметов, скрытых в помещениях, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Кроме того, каждый военнослужащий выполнил норматив по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов с соблюдением всех требований безопасности при их ликвидации.

Также военнослужащие изучили наиболее эффективные способы выхода с заминированного участка местности с учётом боевого опыта в специальной военной операции.

Всего в учебно-методических сборах приняли участие несколько сотен военнослужащих инженерных подразделений ВВО.

военнослужащие Восточный военный округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ озеленили сквер Пограничников
В Улан-Удэ озеленили сквер Пограничников
Общество, 25.05.2023
Там высадили около 400 зелёных насаждений
Выходные в Бурятии будут пасмурными
Выходные в Бурятии будут пасмурными
Общество, 25.05.2023
Ожидается дождь и ветер
В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы
В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы
Общество, 25.05.2023
Они облагородили территорию на улице Медиков
Апрель в Бурятии выдался не по-весеннему холодным и снежным
Апрель в Бурятии выдался не по-весеннему холодным и снежным
Общество, 25.05.2023
В некоторые дни столбик термометра в республике опускался до -29 градусов
На горячую линию по СВО в Бурятии поступило более 35 тысяч звонков
На горячую линию по СВО в Бурятии поступило более 35 тысяч звонков
Общество, 25.05.2023
Она работает в республике уже девятый месяц
Ещё два парка в столице Бурятии закроют из-за клещей
Ещё два парка в столице Бурятии закроют из-за клещей
Общество, 25.05.2023
Там проведут акарицидную обработку
В Бурятии выявили пьяных и курящих подростков
В Бурятии выявили пьяных и курящих подростков
Общество, 25.05.2023
Также были выявлены факты продажи алкоголя несовершеннолетним 
Осуждённые будут ремонтировать автомобили Бурприроднадзора
Осуждённые будут ремонтировать автомобили Бурприроднадзора
Общество, 25.05.2023
Руководители договорилось о сотрудничестве  
В Бурятии наградили школьников, потушивших пожар
В Бурятии наградили школьников, потушивших пожар
Общество, 25.05.2023
Ребят отметили за это на последнем звонке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^