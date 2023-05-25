Школьники Улан-Удэ разгадают «Тайны города на красной реке»

Учащиеся и их семьи примут участие в историческом квесте



Школьники Улан-Удэ могут принять участие в историческом квесте. Проект «Образовательный квест «Тайны города на красной реке», посвящённый 100-летию Республики Бурятия, направлен на знакомство учащихся с историей родного края, города, в котором они живут.



В «Тайнах города на красной реке» участвовать могут школьники 1-10 классов и члены семьи (родители, родственники). В первом этапе нужно ответить на вопросы онлайн-викторины. В ней принимают участие семейные команды в количестве 3 человек: учащиеся и их родственники. В финал проходят участники, набравшие максимальное количество правильных ответов за максимально короткое время. В финальном этапе, который пройдёт в сентябре, состоится образовательный семейный квест. Список участников, прошедших в финал, будет определен 16 июня.



Проект реализуется в рамках городского конкурса по предоставлению субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

