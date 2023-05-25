25 мая

24 мая

Популярное

В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы

В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы
Общество,  Фото:администрация Мухоршибирского района
Они облагородили территорию на улице Медиков

В селе Мухоршибирь выпускники 11 класса Мухоршибирской школы № 2 вместе выпускниками 1978 года, которые в этом году отмечают 45 лет со дня окончания школы, облагородили территорию по улице Медиков.

Акция состоялась 22 мая. Её участники высадили саженцы рябины, жасмина, сирени.




саженцы деревьев озеленение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы
В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы
Общество, 25.05.2023
Они облагородили территорию на улице Медиков
Апрель в Бурятии выдался не по-весеннему холодным и снежным
Апрель в Бурятии выдался не по-весеннему холодным и снежным
Общество, 25.05.2023
В некоторые дни столбик термометра в республике опускался до -29 градусов
На горячую линию по СВО в Бурятии поступило более 35 тысяч звонков
На горячую линию по СВО в Бурятии поступило более 35 тысяч звонков
Общество, 25.05.2023
Она работает в республике уже девятый месяц
Ещё два парка в столице Бурятии закроют из-за клещей
Ещё два парка в столице Бурятии закроют из-за клещей
Общество, 25.05.2023
Там проведут акарицидную обработку
В Бурятии выявили пьяных и курящих подростков
В Бурятии выявили пьяных и курящих подростков
Общество, 25.05.2023
Также были выявлены факты продажи алкоголя несовершеннолетним 
Осуждённые будут ремонтировать автомобили Бурприроднадзора
Осуждённые будут ремонтировать автомобили Бурприроднадзора
Общество, 25.05.2023
Руководители договорилось о сотрудничестве  
В Бурятии наградили школьников, потушивших пожар
В Бурятии наградили школьников, потушивших пожар
Общество, 25.05.2023
Ребят отметили за это на последнем звонке
В библиотеках Улан-Удэ наступит «Самая главная ночь»
В библиотеках Улан-Удэ наступит «Самая главная ночь»
Общество, 25.05.2023
27 мая будут работать три площадки «Библионочи»
В Бурятии состоится чемпионат по маунтинбайку
В Бурятии состоится чемпионат по маунтинбайку
Общество, 25.05.2023
Спортсмены посоревнуются в 10-километровой гонке с раздельного старта
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 25.05.2023
В отдельных районах ветер усилится до 18 м/с

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^