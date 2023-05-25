В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы









В селе Мухоршибирь выпускники 11 класса Мухоршибирской школы № 2 вместе выпускниками 1978 года, которые в этом году отмечают 45 лет со дня окончания школы, облагородили территорию по улице Медиков.Акция состоялась 22 мая. Её участники высадили саженцы рябины, жасмина, сирени.