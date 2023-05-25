В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы

Они облагородили территорию на улице Медиков
В селе Мухоршибирь выпускники 11 класса Мухоршибирской школы № 2 вместе выпускниками 1978 года, которые в этом году отмечают 45 лет со дня окончания школы, облагородили территорию по улице Медиков.
Акция состоялась 22 мая. Её участники высадили саженцы рябины, жасмина, сирени.
Они облагородили территорию на улице Медиков
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