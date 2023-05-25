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Супруга мобилизованного из Бурятии стала жертвой мошенников

Супруга мобилизованного из Бурятии стала жертвой мошенников
Общество, 
Аферисты выманили у неё 30 тысяч рублей

Жена жителя Закаменского района Бурятии, попавшего под частичную мобилизацию и уехавшего на СВО, пострадала от интернет-мошенников. Как выяснилось, её супруг отправился на спецоперацию на Украине в октябре. В феврале он получил там огнестрельное осколочное ранение и вернулся в Россию.

Боец проходил лечение в госпитале, а после ему дали три дня на сборы и «для убытия в зону СВО».

Женщину возмутило, что мужу не предоставили для восстановления длительный отпуск. Она нашла в Интернете сайт, где всем желающим предлагали консультацию юристов и адвокатов «по любым правовым вопросам». Там же указали телефон горячей линии.

Сельчанка оставила персональные данные и номер телефона в разделе для обращений и изложила жалобу. В этот же день ей позвонил мнимый специалист, который пояснил, что для решения проблемы требуется перечислить 30 тысяч рублей. Эти деньги якобы нужны для оформления необходимых документов на отпуск.

Женщина перевела злоумышленникам деньги. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщает «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на ОМВД по Закаменскому району. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с сентября работает горячая линия (122) по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их близких. А позвонив в Минобороны на номер 8-800-301-14-67, можно узнать, где именно сейчас находится военнослужащий, а также другую актуальную информацию. 





мошенничество мобилизация деньги

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