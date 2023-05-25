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Во дворе многоэтажки в Улан-Удэ собрали пакеты с пакетами для нового арт-объекта

Во дворе многоэтажки в Улан-Удэ собрали пакеты с пакетами для нового арт-объекта
Общество, 
Участников акции развлекал Человек-паук

Во дворе дома № 54 на улице Смолина в Улан-Удэ состоялась ранее акция по сбору полиэтилена для нового арт-объекта из вторсырья, который установят на берегу Селенги. Организаторы – представители АНО «Событие» – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте», что местные жители охотно несли им пакеты с пакетами.




Участие в мероприятии приняли даже дети, которые получили за это приятный сюрприз. Присутствующих развлекал аниматор в образе Человека-паука. А ещё прямо во дворе устроили конкурс на лучшее фото с супер-героем.

Полиэтилен от горожан принимают также в музее истории города на Арбате и в детском комиссионном магазине на проспекте Строителей, 68а. Как сообщал «Байкал-Daily», уникальный арт-объект изготовят мастера Табиту Мердыгеев и Константин Поспелов. Специально для него построят экоплощадку размером 4,5 на 4,3 метра с местами для отдыха и разместят рядом информацию о том, как вести себя на природе.




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