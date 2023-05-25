Иск об этом был подан в суд
Прокурорская проверка обнаружила нарушение закона о защите прав инвалидов в Усть-Бряни, Ильке и Заиграево в Заиграевском районе Бурятии.
Выяснилось, что входы в здания сельских домов культуры и врачебной амбулатории не приспособлены для людей с ограниченными возможностями.
Главы муниципальных образований получили прокурорские представления. После этого нарушения устранили.
- По постановлению прокурора района глава сельского поселения привлечён к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», назначено наказание в виде предупреждения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Кроме того, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о понуждении учреждения здравоохранения оборудовать вход в здание врачебной амбулатории в посёлке Татарский Ключ пандусом, поручнем и навесом.
Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда на сегодня исполнено.
В Бурятии после вмешательства прокуратуры амбулаторию оборудовали пандусом
Общество, Фото:
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