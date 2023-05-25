25 мая

24 мая

Популярное

В Бурятии после вмешательства прокуратуры амбулаторию оборудовали пандусом

В Бурятии после вмешательства прокуратуры амбулаторию оборудовали пандусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Иск об этом был подан в суд

Прокурорская проверка обнаружила нарушение закона о защите прав инвалидов в Усть-Бряни, Ильке и Заиграево в Заиграевском районе Бурятии.

Выяснилось, что входы в здания сельских домов культуры и врачебной амбулатории не приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

Главы муниципальных образований получили прокурорские представления. После этого нарушения устранили.

- По постановлению прокурора района глава сельского поселения привлечён к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», назначено наказание в виде предупреждения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Кроме того, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о понуждении учреждения здравоохранения оборудовать вход в здание врачебной амбулатории в посёлке Татарский Ключ пандусом, поручнем и навесом.

Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда на сегодня исполнено. 
прокуратура инвалиды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы
В Бурятии выпускники этого года и прошлых лет высадили саженцы
Общество, 25.05.2023
Они облагородили территорию на улице Медиков
Апрель в Бурятии выдался не по-весеннему холодным и снежным
Апрель в Бурятии выдался не по-весеннему холодным и снежным
Общество, 25.05.2023
В некоторые дни столбик термометра в республике опускался до -29 градусов
На горячую линию по СВО в Бурятии поступило более 35 тысяч звонков
На горячую линию по СВО в Бурятии поступило более 35 тысяч звонков
Общество, 25.05.2023
Она работает в республике уже девятый месяц
Ещё два парка в столице Бурятии закроют из-за клещей
Ещё два парка в столице Бурятии закроют из-за клещей
Общество, 25.05.2023
Там проведут акарицидную обработку
В Бурятии выявили пьяных и курящих подростков
В Бурятии выявили пьяных и курящих подростков
Общество, 25.05.2023
Также были выявлены факты продажи алкоголя несовершеннолетним 
Осуждённые будут ремонтировать автомобили Бурприроднадзора
Осуждённые будут ремонтировать автомобили Бурприроднадзора
Общество, 25.05.2023
Руководители договорилось о сотрудничестве  
В Бурятии наградили школьников, потушивших пожар
В Бурятии наградили школьников, потушивших пожар
Общество, 25.05.2023
Ребят отметили за это на последнем звонке
В библиотеках Улан-Удэ наступит «Самая главная ночь»
В библиотеках Улан-Удэ наступит «Самая главная ночь»
Общество, 25.05.2023
27 мая будут работать три площадки «Библионочи»
В Бурятии состоится чемпионат по маунтинбайку
В Бурятии состоится чемпионат по маунтинбайку
Общество, 25.05.2023
Спортсмены посоревнуются в 10-километровой гонке с раздельного старта
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 25.05.2023
В отдельных районах ветер усилится до 18 м/с

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^