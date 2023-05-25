В Бурятии после вмешательства прокуратуры амбулаторию оборудовали пандусом

Иск об этом был подан в суд



Прокурорская проверка обнаружила нарушение закона о защите прав инвалидов в Усть-Бряни, Ильке и Заиграево в Заиграевском районе Бурятии.



Выяснилось, что входы в здания сельских домов культуры и врачебной амбулатории не приспособлены для людей с ограниченными возможностями.



Главы муниципальных образований получили прокурорские представления. После этого нарушения устранили.



- По постановлению прокурора района глава сельского поселения привлечён к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», назначено наказание в виде предупреждения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Кроме того, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о понуждении учреждения здравоохранения оборудовать вход в здание врачебной амбулатории в посёлке Татарский Ключ пандусом, поручнем и навесом.



Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда на сегодня исполнено.

