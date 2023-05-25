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В Иркутской области создадут Сибирскую военную летопись

В Иркутской области создадут Сибирскую военную летопись
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Музеи Бурятии принимают участие в фестивале «Маёвка-2023»

Сибирскую военную летопись создадут в Иркутской области. Работу проведут Иркутский областной краеведческий музеем имени Н.Н. Муравьева-Амурского и 13 муниципальных музеев. Соглашение об этом они подписали во время открытия ХХI фестиваля музеев Иркутской области «Маёвка-2023». Участие в нём принимают около 100 специалистов музейного дела. Это сотрудники пяти государственных, 22 муниципальных, восьми частных и ведомственных музеев Иркутской области и Бурятии. Тема мероприятия в этом году: «Музеи: новые подходы, новые возможности».

– Фестиваль музеев «Маёвка» даёт участникам возможность обменяться полезным опытом с коллегами, получить оценку своей работы в среде профессионалов, узнать о новых тенденциях в развитии музейного дела, принять участие в новых проектах. Один из них – областная акция «Сибирская военная летопись», которая является частью просветительского патриотического проекта «На всю оставшуюся жизнь». 14 музеев совместно соберут материалы для создания мультимедийной выставки и книги памяти к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Фестиваль музеев Иркутской области «Маёвка-2023» проходит с 24 по 26 мая. Участники обсудят реализацию государственных программ, получение субсидий и участие в конкурсах для музеев, вопросы реализации федеральной программы «Пушкинская карта» и нацпроекта «Культура». 25 и 26 мая участники фестиваля посетят Усольский историко-краеведческий музей и музей истории города Черемхово.

Во время круглых столов и рабочих встреч специалисты обсудят новые подходы в музейном деле. В их числе – внедрение современных технологий работы, альтернативные методы популяризации историко-культурного наследия Иркутской области и привлечения посетителей, способы работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также волонтёрское движение в музеях и истории музейных коллекций. В качестве спикеров в фестивале примут участие: кандидат филологических наук, литературовед, музейный куратор и проектировщик Анна Щербакова и волонтёр культуры, член корпуса волонтёров музея Победы, председатель центра бурятской культуры Родион Шантанов.

По итогам фестиваля будет сформирован сборник материалов в электронном виде, который опубликуют на сайте Иркутского областного краеведческого музея им. Н.Н. Муравьева-Амурского и направят всем участникам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область музей фестиваль

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