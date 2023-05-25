В Бурятии наградили школьников, потушивших пожар





Во время последнего звонка, который прошёл в школе в минувший понедельник, 22 мая, им вручили благодарственные письма. «От лица администрации поселения выражаем благодарность ученикам», – отметила на мероприятии врио главы администрации сельского поселения «Гурульбинское» Светлана Ободоева.







Учеников Гурульбинской средней школы, которая находится в пригородном Иволгинском районе, наградили за то, что они потушили пожар. Всё произошло вечером 4 мая. Ребята обнаружили возгорание на поляне недалеко от улицы Заречная, возле пилорамы, сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7».Общими усилиями школьники – четверо девятиклассников и один десятиклассник – справились с пламенем.