В Бурятии наградили школьников, потушивших пожар

Ребят отметили за это на последнем звонке
Учеников Гурульбинской средней школы, которая находится в пригородном Иволгинском районе, наградили за то, что они потушили пожар. Всё произошло вечером 4 мая. Ребята обнаружили возгорание на поляне недалеко от улицы Заречная, возле пилорамы, сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7».
Общими усилиями школьники – четверо девятиклассников и один десятиклассник – справились с пламенем.
Во время последнего звонка, который прошёл в школе в минувший понедельник, 22 мая, им вручили благодарственные письма. «От лица администрации поселения выражаем благодарность ученикам», – отметила на мероприятии врио главы администрации сельского поселения «Гурульбинское» Светлана Ободоева.
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