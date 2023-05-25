В Бурятии пять осуждённых сдали экзамен по истории

Они окончили девятый класс



Осуждённые - выпускники 9 класса филиала Цолгинской средней общеобразовательной школы имени Ринчина Номтоева при лечебно-исправительном учреждении №5 сдали государственный выпускной экзамен по истории.



В течение двух с половиной часов свои знания проверили пятеро осуждённых. Они ответили на тестовые задания, затрагивающие периоды времени от зарождения институтов государственности до реформ Никиты Сергеевича Хрущева, и написали эссе.



- Администрацией исправительного учреждения создаются все необходимые условия для получения основного и среднего общего образования, что является одним из основных средств исправления осуждённых, - отметили в УФСИН по Бурятии.

