Там проведут акарицидную обработку
В четверг, 25 мая, Горсад в Улан-Удэ закроют от посетителей – зону отдыха повторно обработают от клещей. По этой же причине весь день не будут работать парки «Кристальный» на Стеклозаводе и имени Орешкова в Железнодорожном районе.
Жителям бурятской столицы принесли извинения за доставленные неудобства.
В минувший вторник акарицидную обработку устроили в «Юбилейном» и в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» в Октябрьском районе, а в следующий понедельник, 29-го числа, её проведут в парках Жанаева и «Молодёжный».
Ещё два парка в столице Бурятии закроют из-за клещей
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