В Бурятии на видео попало токование краснокнижной птицы







Алтайский улар – в Тункинском национальном парке редкий вид, обитает в Тункинских гольцах от западной границы парка на восток до границы Кыренского инспекторского участка с Аршанским. По неподтверждённым данным, также встречается на хребте Малый Хамар-Дабан. Включен в Красную книгу Бурятии.



Улар – крупная птица весом до 2,4 – 3,4 кг. Голова, шея и зашеек буровато-серые, спина темно-серая или черноватая с мелким охристо-струйчатым рисунком. Грудь буровато-серая с округлыми белыми пятнами, окаймлёнными чёрным со стороны основания пера. Алтайских уларов называют горными индейками. Они ведут наземный образ жизни и плохо приспособлены к полётам. Маленькие, округлой формы крылья не справляются с габаритами тела. Зато ноги у уларов – сильные и мощные, благодаря этому пернатые легко передвигаются по пересечённой местности, усеянной неровностями и камнями.



Обитают в высокогорьях на высотах от 1500 метров над уровнем моря преимущественно в гольцовом поясе с крутыми склонами и участками альпийских лугов.



Весной образуют тока по несколько петухов. Моногамный вид, хотя самцы в насиживании и в уходе за птенцами участия не принимают. Гнезда устраивает в укромных местах в нишах скал или под прикрытием камней. В кладке 5-10 яиц, насиживание длится 28 дней.



Растительноядный вид, питаются побегами, цветами и семенами, у птенцов в питании присутствуют насекомые. Зимой совершают кочёвки на свободные от снега склоны.



Научный сотрудник Тункинского национального парка Лопсон Базаров снял уникальное видео с токованием краснокнижной птицы – алтайского улара.На видео можно не только посмотреть на редких птиц в естественных условиях обитания, но и послушать их голос. Короткий ролик опубликовали в группе нацпарка.