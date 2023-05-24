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В Бурятии на видео попало токование краснокнижной птицы

В Бурятии на видео попало токование краснокнижной птицы
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Редкие кадры снял научный сотрудник нацпарка

Научный сотрудник Тункинского национального парка Лопсон Базаров снял уникальное видео с токованием краснокнижной птицы – алтайского улара.

На видео можно не только посмотреть на редких птиц в естественных условиях обитания, но и послушать их голос. Короткий ролик опубликовали в группе нацпарка.

 
Алтайский улар – в Тункинском национальном парке редкий вид, обитает в Тункинских гольцах от западной границы парка на восток до границы Кыренского инспекторского участка с Аршанским. По неподтверждённым данным, также встречается на хребте Малый Хамар-Дабан. Включен в Красную книгу Бурятии.

Улар – крупная птица весом до 2,4 – 3,4 кг. Голова, шея и зашеек буровато-серые, спина темно-серая или черноватая с мелким охристо-струйчатым рисунком. Грудь буровато-серая с округлыми белыми пятнами, окаймлёнными чёрным со стороны основания пера. Алтайских уларов называют горными индейками. Они ведут наземный образ жизни и плохо приспособлены к полётам. Маленькие, округлой формы крылья не справляются с габаритами тела. Зато ноги у уларов – сильные и мощные, благодаря этому пернатые легко передвигаются по пересечённой местности, усеянной неровностями и камнями.

Обитают в высокогорьях на высотах от 1500 метров над уровнем моря преимущественно в гольцовом поясе с крутыми склонами и участками альпийских лугов.

Весной образуют тока по несколько петухов. Моногамный вид, хотя самцы в насиживании и в уходе за птенцами участия не принимают. Гнезда устраивает в укромных местах в нишах скал или под прикрытием камней. В кладке 5-10 яиц, насиживание длится 28 дней.

Растительноядный вид, питаются побегами, цветами и семенами, у птенцов в питании присутствуют насекомые. Зимой совершают кочёвки на свободные от снега склоны.
птицы национальный парк

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