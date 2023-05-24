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Жители Бурятии высадили саженцы «Во имя любви, вечности и жизни»

Жители Бурятии высадили саженцы «Во имя любви, вечности и жизни»
Общество,  Фото:администрация Тарбагатайского района
В акции участвовали активисты ТОС

В селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии высадили саженцы.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской эколого-патриотической и просветительской акции «Во имя любви, вечности и жизни», посвящённой 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн.

Жители села вышли на субботник. В акции приняли участие администрация поселения, работники сельского дома культуры совместно с ТОСами «Возрождение» и «Истоки» высадили саженцы на детской площадке, построенной по программе «1000 дворов» в 2022 году, сообщили в районной администрации.


озеленение саженцы деревьев

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