На Центральном стадионе Бурятии появится огромная юрта с сотнями хии-моринов

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Сто лет нашей Республике Бурятия исполняется 30 мая. Именно этого числа в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР. Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.



Возрастное ограничение – 0+ Сто лет нашей Республике Бурятия исполняется 30 мая. Именно этого числа в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР. Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.

В столице Бурятии вовсю украшают Центральный стадион, который станет одной из главных площадок празднования 100-летия республики. Там в следующую субботу, 3 июня, состоится музыкально-театрализованное представление «Буряад улас – 100 жэл. Бурятии – 100 лет». Мероприятие начнётся в 16:00.Подготовка идёт полным ходом. Посреди стадиона установят юрту высотой в 17 метров с большим 360-градусным объёмным экраном на восемь граней, который перенесёт зрителей в самый центр события. От её верхушки во все концы стадиона протянут хии морины, в общей сложности – 811 метров. Предполагается, что праздничное оформление будет отражать культуру бурятского, русского и эвенкийского народов, сообщили организаторы- Основная суть нашего представления на стадионе в том, что Бурятии больше, чем сто лет. Со времён гуннов и до сегодняшних дней мы ведём события и людей и показываем их через художественно-творческое осмысление. Стараемся соответствовать фактам, – подчеркнул главный режиссёр представления Олег Юмов.