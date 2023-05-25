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В Бурятии состоится чемпионат по маунтинбайку

В Бурятии состоится чемпионат по маунтинбайку
Общество,  Фото:федерация велосипедного спорта РБ
Спортсмены посоревнуются в 10-километровой гонке с раздельного старта

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, 28 мая в Улан-Удэ состоятся чемпионат и первенство Бурятии в индивидуальной гонке на время по маунтинбайку. Местом проведения станет Богородский остров.

По информации федерации велосипедного спорта РБ, впервые в истории МТБ республики пройдёт гонка с раздельного старта, она же гонка на время, она же индивидуальная гонка. На дистанцию участники выйдут по одному, с интервалом в одну минуту. Им предстоит преодолеть 10 км за 2 круга.

Трасса подобрана с учётом начальной подготовки для любителей велосипеда. Он пролегает по равнинным, грунтовым и гравийным дорогам без значительных препятствий, подъёмов и спусков. Спасский круг протяжённостью около 5 км проходит по периметру городской насосной станции вдоль проток реки Селенга.

Принять участие могут юниоры и мальчики (14-17 лет), мужчины (18-29 лет), ветераны-мужчины (40 лет и старше), девушки и женщины всех возрастов, а также любители. Спортсмены допускается только при наличии защитного шлема и технически исправного велосипеда с передним и задним тормозом.

Программа соревнований
10:45 - Регистрация участников
11:45 - Открытие соревнований
12:00 - Старт первого участника
13:30 - Подведение итогов. Награждение

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт маунтинбайк велоспорт чемпионат Бурятии первенство Бурятии Улан-Удэ

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