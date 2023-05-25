В библиотеках Улан-Удэ наступит «Самая главная ночь»

27 мая будут работать три площадки «Библионочи»
Библиотеки Улан-Удэ присоединятся к ежегодной всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь», которая в 2023 году будет проходить в 12-й раз. В этом году в централизованной библиотечной системе столицы Бурятии будут работать сразу три различных площадки.
27 мая для гостей допоздна будут открыты двери следующих библиотек – участников акции:
- Центральной городской библиотеки имени Исая Калашникова;
- «Pro100Библиотеки» в 113-м микрорайоне;
- Центра чтения «Семейный меридиан» в посёлке Восточный.
В центральной городской библиотеки «Библионочь» пройдёт с 19:00 до 23:00 род названием «Свет. Звук. Слово» (0+). В программе: концерт молодёжных групп, кукольный театр, прослушивание аудиокниг, мастер-классы, бурятские настольные игры, лекторий, гадание по книге и дефиле косплееров.
В «Pro100Библиотеке» состоится «Библиокуб» (6+). В рамках акции будут проведены лекция, реконструкция средневековых боёв, музыкальная программа и мастер-класс.
«Классный движ» (6+) пройдёт в центре чтения «Семейный меридиан». Для читателей организуют различные «уроки», «школьную линейку», игровую «перемену» и встречу с журналистами.
Возрастное ограничение: 6+.
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