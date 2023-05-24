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В Бурятии сельчан три года вынуждали переплачивать за свет

В Бурятии сельчан три года вынуждали переплачивать за свет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Плату за ОДН им всё это время начисляли незаконно

Жильцы дома № 198 на улице Октябрьская в прибайкальском селе Ильинка пожаловались на незаконные начисления за общедомовые нужды на электроэнергию. Согласно закону, с 1 июля 2020 года определять размер платы за ОДН  нужно по показаниям общедомовых приборов учёта (ОПУ).

Счётчик в жилом здании установили, но в эксплуатацию ввели лишь в апреле 2023-го. Тогда же составили акт о возможности его установки – это показала проверка, которую провели сотрудники Госстройжилнадзора после поступивших к ним жалоб. Тем не менее, начисления по этому ОПУ делали.

- Расчёт платы за общедомовые нужды по показаниям прибора возможен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. Таким образом, законными начисления по фактическому потреблению будут лишь за май, – пояснили в ведомстве.

Энергетикам выдали предписание и обязали их произвести перерасчёт всему дому за три последних года – с июля 2020-го по апрель текущего.

- Изменение порядка начисления платы всегда влечёт за собой обязательства. Не только собственники должны пересматривать свои привычки и бюджет, но и ресурсник обязан соблюдать все установленные правила. Только в этом случае расчёты будут законными, – отметил зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. 
электроэнергия ОДН

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