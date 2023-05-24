В Бурятии проверили ход работ в Заиграевском, Еравнинском и Хоринском районах
Сразу на четырёх участках региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита стартовал дорожный ремонт. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников в рамках рабочей поездки проинспектировал ход работ на автодороге и отметил, что в целом всё идёт по графику, однако необходим постоянный контроль сроков и качества.
На участке с 16 по 26 км запланирован капитальный ремонт. В настоящее время идут работы по устройству земполотна и переустройству мостовых сооружений, их на данном участке четыре.
На участке с 26 по 58 км ремонтные работы выполнены более чем на 50%. Новое асфальтобетонное покрытие появилось здесь ещё в прошлом году. В текущем году подрядчику необходимо завершить ремонт шести мостов, заасфальтировать подъезды к ним. Ввести в эксплуатацию этот участок планируется в этом году.
- До ремонта на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита были выбоины, заплаты, сплошная сетка трещин, где-то кромка асфальта была разрушена. За время эксплуатации шесть железобетонных мостов приобрели дефекты, влияющие на долговечность сооружения. Меж тем дорога, вошла в опорную сеть, и обеспечивает транспортную доступность с нашими соседями – с Забайкальским краем, - отметил Евгений Луковников.
- В этом году стартовали работы на новом участке с 200 по 234 км. Контракт с подрядчиком заключён в прошлом году и разбит на два этапа. Уже уложено 5 гофрированных водопропускных труб, ведётся разработка выемки. Сдать этот участок планируется к концу 2025 года, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
На участке 357-387 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита ведётся устройство земляного полотна и устройство дорожной одежды.
Напомним, в прошлом году ввели в эксплуатацию перевал Шанатский (90- 93 км) и участок дороги в селе Исинга, сообщает управление региональных автомобильных дорог РБ.
На 4 участках дороги Улан-Удэ – Чита стартовал дорожный ремонт
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