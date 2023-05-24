В Забайкалье ночного обитателя леса встретили днём

Общество, Фото: национальный парк «Чикой»

Госинспектор заснял азиатского барсука



В Забайкальском крае, на территории национального парка «Чикой» государственный инспектор в области охраны окружающей среды встретил барсука. Он не просто увидел животное, а успел его сфотографировать. Как определили сотрудники научного отдела нацпарка, это был азиатский барсук.



- Барсуки встречаются в лиственных, хвойных и смешанных лесах, а также в горных районах, степях, полупустынях и тундре. В лесных районах они часто роют норы на склонах ущелий, обращённых к югу, где снег тает раньше, - сообщили в пресс-службе национального парка «Чикой».



Обычно барсук ведёт ночной образ жизни и редко попадает в объектив камеры, но в этот ненастный весенний день он вылез по своим делам в светлое время суток. Госинспектор рассказал, что этого барсука он встретил в районе Ацинского кордона.



Справка



Азиатский барсук (лат. Melesleucurus) — вид хищных млекопитающих из семейства куньих (Mustelidae). Населяет территорию России (от Волги до Южной Сибири), Среднюю Азии, Монголию, Китай и Корейский полуостров.



По образу жизни азиатские барсуки сходны с европейскими барсуками (Meles meles), от которых внешне отличаются размерами и окраской. Населяют они преимущественно лиственные леса, хотя встречаются в широком спектре биотопов от тайги до степей и полупустынь. Азиатские барсуки ведут ночной образ жизни. В пищу употребляют растительную пищу, беспозвоночных, мелких грызунов, землероек и ежей. Роют глубокие норы со сложным строением, зачастую одной особи принадлежит несколько нор. После длительной (до 450 дней) беременности с латентной стадией самки рожают до 6 щенков. Зимой азиатские барсуки впадают в спячку.



