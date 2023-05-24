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В Забайкалье ночного обитателя леса встретили днём

В Забайкалье ночного обитателя леса встретили днём
Общество,  Фото:национальный парк «Чикой»
Госинспектор заснял азиатского барсука

В Забайкальском крае, на территории национального парка «Чикой» государственный инспектор в области охраны окружающей среды встретил барсука. Он не просто увидел животное, а успел его сфотографировать. Как определили сотрудники научного отдела нацпарка, это был азиатский барсук.

- Барсуки встречаются в лиственных, хвойных и смешанных лесах, а также в горных районах, степях, полупустынях и тундре. В лесных районах они часто роют норы на склонах ущелий, обращённых к югу, где снег тает раньше, - сообщили в пресс-службе национального парка «Чикой».

Обычно барсук ведёт ночной образ жизни и редко попадает в объектив камеры, но в этот ненастный весенний день он вылез по своим делам в светлое время суток. Госинспектор рассказал, что этого барсука он встретил в районе Ацинского кордона.

Справка

Азиатский барсук (лат. Melesleucurus) — вид хищных млекопитающих из семейства куньих (Mustelidae). Населяет территорию России (от Волги до Южной Сибири), Среднюю Азии, Монголию, Китай и Корейский полуостров.

По образу жизни азиатские барсуки сходны с европейскими барсуками (Meles meles), от которых внешне отличаются размерами и окраской. Населяют они преимущественно лиственные леса, хотя встречаются в широком спектре биотопов от тайги до степей и полупустынь. Азиатские барсуки ведут ночной образ жизни. В пищу употребляют растительную пищу, беспозвоночных, мелких грызунов, землероек и ежей. Роют глубокие норы со сложным строением, зачастую одной особи принадлежит несколько нор. После длительной (до 450 дней) беременности с латентной стадией самки рожают до 6 щенков. Зимой азиатские барсуки впадают в спячку.

Забайкальский край национальный парк дикие животные

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