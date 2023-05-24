В Бурятии временно изменится расписание электричек

Некоторые пригородные поезда будут ходить в другое время два дня
На севере Бурятии и Иркутской области несколько пригородных поездов будут курсировать по изменённому расписанию 26 и 31 мая в связи с ремонтными работами на БАМе.
Так, 26 мая в связи с проведением работ по модернизации пути на станции Тыя Байкало-Амурской магистрали вносятся изменения в расписание пригородных поездов №6369 Северобайкальск – Дабан и №6367 Дабан – Киренга. Поезда будут отправляться позже обычного времени. Разница с прежним расписанием составляет от 11 до 30 минут.
31 мая в связи с проведением ремонтных работ на участке Дельбичинда – Дабан изменится расписание пригородных поездов №6381 Северобайкальск – Дабан и №6383 Дабан – Киренга. Разница с прежним расписанием составляет +38 минут. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
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