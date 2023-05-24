В Бурятии высадили саженцы у «Танхойской версты»

Общество, Фото: сайт Байкальского заповедника

Саженцы высаживали по схеме «непрерывного цветения»



20 мая в Кабанском районе Бурятии железнодорожники приняли участие в акции «Посади своё дерево». Более 50 саженцев стали новыми «жителями» у экологической тропы «Танхойская верста».



В честь этого события волонтёры посетили историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа», визит-центр «Байкал заповедный», прошли историческим маршрутом тех, кто путешествовал здесь более ста лет назад.



- У тропы будут расти декоративно-лиственные и хвойные деревья. Саженцы высаживали по схеме, которая предусматривает «непрерывное цветение». Среди растений, которые высадили волонтёры, представлены не только виды, характерные для побережья Байкала, есть среди них и необычные представители флоры. Уже имеющиеся у «Танхойской версты» зелёные насаждения дополнили саженцами сосны, сирени, клёна, миндаля, спиреи, барбариса обыкновенного, туи, пузыреплодника, - сообщили сотрудники Байкальского государственного заповедника.



Благодаря такому сочетанию кустарников и деревьев с разным периодом цветения каждый год можно будет наблюдать разнообразные ландшафтные картины.



Справка:



Тропа «Танхойская верста» была открыта в сентябре 2021 года.



Маршрут протяжённостью 1,2 километра, проходящий вдоль побережья озера Байкал, соединяет железнодорожную станцию Танхой с визит-центром «Байкал заповедный». Тропа оборудована информационными стендами с интерактивными элементами, каждый из которых знакомит с интересными фактами об истории и природе этих мест.





