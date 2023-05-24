Саженцы высаживали по схеме «непрерывного цветения»
20 мая в Кабанском районе Бурятии железнодорожники приняли участие в акции «Посади своё дерево». Более 50 саженцев стали новыми «жителями» у экологической тропы «Танхойская верста».
В честь этого события волонтёры посетили историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа», визит-центр «Байкал заповедный», прошли историческим маршрутом тех, кто путешествовал здесь более ста лет назад.
- У тропы будут расти декоративно-лиственные и хвойные деревья. Саженцы высаживали по схеме, которая предусматривает «непрерывное цветение». Среди растений, которые высадили волонтёры, представлены не только виды, характерные для побережья Байкала, есть среди них и необычные представители флоры. Уже имеющиеся у «Танхойской версты» зелёные насаждения дополнили саженцами сосны, сирени, клёна, миндаля, спиреи, барбариса обыкновенного, туи, пузыреплодника, - сообщили сотрудники Байкальского государственного заповедника.
Благодаря такому сочетанию кустарников и деревьев с разным периодом цветения каждый год можно будет наблюдать разнообразные ландшафтные картины.
Справка:
Тропа «Танхойская верста» была открыта в сентябре 2021 года.
Маршрут протяжённостью 1,2 километра, проходящий вдоль побережья озера Байкал, соединяет железнодорожную станцию Танхой с визит-центром «Байкал заповедный». Тропа оборудована информационными стендами с интерактивными элементами, каждый из которых знакомит с интересными фактами об истории и природе этих мест.
В Бурятии высадили саженцы у «Танхойской версты»
Общество, Фото:
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