В Бурятии состязались в «Трёх играх мужей»

В Закамне завершился республиканский турнир «Эрын гурбан наадан»
19 мая в Закаменском районе Бурятии состоялся республиканский турнир по вольной и бурятской борьбе, конным скачкам и стрельбе из лука «Эрын гурбан наадан». Турнир стартовал одновременно на трёх площадках: стрельба из лука – стадион «Металлург», вольная и бурятская борьба – ФСК «Тамир», конные скачки – местность Мойсото.
Как сообщает группа «Молодёжь Закамны», в конных скачках приняло участие более 40 участников. Скачки прошли на четырёх дистанциях. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Дистанция 2400 м
1 место – Цырен Ц., с. Хуртага;
2 место – Виктор Ц., у. Дутулур;
3 место – Кирилл С., с. Хуртага.
Дистанция 3200 м
1 место – Никита Г., Джидинский район;
2 место – Цырен-Нима Д., у. Дутулур;
3 место – Алдар Б., у. Дутулур.
Дистанция 6000 м
1 место – Кирилл С., с. Михайловка;
2 место – Арсений П., с. Хамней;
3 место – Амгалан Б., у. Енгорбой.
Дистанция 8000 м
1 место – Осор Б., Джидинский район;
2 место – ЕгорК., Джидинский район;
3 место – Владислав М., у. Енгорбой.
Награждение по номинациям:
«За волю к Победе» - Солбон Г., Джидинский район;
«Самый юный участник» - Владислав М., у.Енгорбой;
«За хорошую подготовку лошади» - Цырен Ц., с. Хуртага.
Также прошли соревнования по вольной и бурятской борьбе среди юношей, девочек и мужчин. Призёрами стали:
Вольная и бурятская борьба среди мужчин
Весовая категория до 63 кг
1 место - Данжалов Денис, г. Закаменск;
2 место - Галданов Хэшэгто, у. Енгорбой;
3 место - Гармаев Алдар, с. Санага.
Весовая категория до 75 кг
1 место - Гармаев Сандан, с. Улекчин;
2 место - Ульзетуев Сангади, с. Улекчин;
3 место - Банзаракцаев Юрий, с. Улекчин.
Весовая категория свыше 75 кг
1 место - Будажапов Баир, Хоринский район;
2 место - Санжиев Ринчин, с. Хуртага;
3 место - Мункуев Тимур, с. Улекчин.
Абсолютный чемпион - Ульзетуев Сангади, с. Улекчин.
Награждение по номинациям:
«Самый юный участник» - Дандар Д., г.Закаменск;
«За лучшую технику» - Цыденов Агван, с. Хуртага;
«За волю к победе» - Анулеев Иван, с. Михайловка;
«Лучший тренер» - Галсанов Доржо, г. Закаменск;
«Лучший судья» - Дондуков Алдар, Иволгинский район.
Кроме этого, состоялись состязания лучников у мужчин, женщин, ветеранов, юношей и девушек. В стрельбе из лука победили:
Среди ветеранов
1 место - Рабданов Бато-Мунко, Джидинский район;
2 место - Таряшинов Бимба, Тункинский район;
3 место - Санжитов Гомбо-Сурун, с. Санага.
Среди мужчин
1 место - Лубсанов Баяр, Джидинский район;
2 место - Бадмаев Сандан, с. Улекчин;
3 место - Дашеев Чингис, с. Цаган-Морин.
Среди женщин
1 место - Рабданова Намсалма, Джидинский район;
2 место - Балданова Ирина, Джидинский район;
3 место - Туртуева Норжима, с. Улекчин.
Абсолютный чемпион - Дашеев Чингис, с. Цаган-Морин.
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