В Бурятии состязались в «Трёх играх мужей»

В Закамне завершился республиканский турнир «Эрын гурбан наадан»



19 мая в Закаменском районе Бурятии состоялся республиканский турнир по вольной и бурятской борьбе, конным скачкам и стрельбе из лука «Эрын гурбан наадан». Турнир стартовал одновременно на трёх площадках: стрельба из лука – стадион «Металлург», вольная и бурятская борьба – ФСК «Тамир», конные скачки – местность Мойсото.



Как сообщает группа «Молодёжь Закамны», в конных скачках приняло участие более 40 участников. Скачки прошли на четырёх дистанциях. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:



Дистанция 2400 м

1 место – Цырен Ц., с. Хуртага;

2 место – Виктор Ц., у. Дутулур;

3 место – Кирилл С., с. Хуртага.



Дистанция 3200 м

1 место – Никита Г., Джидинский район;

2 место – Цырен-Нима Д., у. Дутулур;

3 место – Алдар Б., у. Дутулур.



Дистанция 6000 м

1 место – Кирилл С., с. Михайловка;

2 место – Арсений П., с. Хамней;

3 место – Амгалан Б., у. Енгорбой.



Дистанция 8000 м

1 место – Осор Б., Джидинский район;

2 место – ЕгорК., Джидинский район;

3 место – Владислав М., у. Енгорбой.



Награждение по номинациям:

«За волю к Победе» - Солбон Г., Джидинский район;

«Самый юный участник» - Владислав М., у.Енгорбой;

«За хорошую подготовку лошади» - Цырен Ц., с. Хуртага.



Также прошли соревнования по вольной и бурятской борьбе среди юношей, девочек и мужчин. Призёрами стали:



Вольная и бурятская борьба среди мужчин



Весовая категория до 63 кг

1 место - Данжалов Денис, г. Закаменск;

2 место - Галданов Хэшэгто, у. Енгорбой;

3 место - Гармаев Алдар, с. Санага.



Весовая категория до 75 кг

1 место - Гармаев Сандан, с. Улекчин;

2 место - Ульзетуев Сангади, с. Улекчин;

3 место - Банзаракцаев Юрий, с. Улекчин.



Весовая категория свыше 75 кг

1 место - Будажапов Баир, Хоринский район;

2 место - Санжиев Ринчин, с. Хуртага;

3 место - Мункуев Тимур, с. Улекчин.



Абсолютный чемпион - Ульзетуев Сангади, с. Улекчин.



Награждение по номинациям:

«Самый юный участник» - Дандар Д., г.Закаменск;

«За лучшую технику» - Цыденов Агван, с. Хуртага;

«За волю к победе» - Анулеев Иван, с. Михайловка;

«Лучший тренер» - Галсанов Доржо, г. Закаменск;

«Лучший судья» - Дондуков Алдар, Иволгинский район.



Кроме этого, состоялись состязания лучников у мужчин, женщин, ветеранов, юношей и девушек. В стрельбе из лука победили:



Среди ветеранов

1 место - Рабданов Бато-Мунко, Джидинский район;

2 место - Таряшинов Бимба, Тункинский район;

3 место - Санжитов Гомбо-Сурун, с. Санага.



Среди мужчин

1 место - Лубсанов Баяр, Джидинский район;

2 место - Бадмаев Сандан, с. Улекчин;

3 место - Дашеев Чингис, с. Цаган-Морин.



Среди женщин

1 место - Рабданова Намсалма, Джидинский район;

2 место - Балданова Ирина, Джидинский район;

3 место - Туртуева Норжима, с. Улекчин.



Абсолютный чемпион - Дашеев Чингис, с. Цаган-Морин.



