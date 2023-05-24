Теперь он примет участие во Всемирных играх боевых искусств
Ангарский спортсмен Ренат Сулейманов стал серебряным призёром чемпионата мира по тайскому боксу, который в первой половине мая проходил в столице Таиланда Бангкоке. На ринге выявляли сильнейших более 600 лучших тайбоксёров из 102 стран.
Ренат Сулейманов выступал в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке ангарчанин уступил хозяину турнира – тайскому спортсмену. Сборная России в Бангкоке завоевала больше всего медалей – 26, из них 11 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.
Став обладателем серебряной медали чемпионата мира, Ренат Сулейманов отобрался на Всемирные игры боевых искусств, которые в октябре пройдут в ОАЭ. Ренат тренируется у Андрея Солдатова в ангарском детско-юношеском центре «Перспектива».
- Стоит отметить, что спортсмен выигрывал золото чемпионата мира по тайскому боксу в 2021 году, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Тайбоксёр из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
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