Открытие нового сезона пройдёт уже на этой неделе
26 мая в Улан-Удэ начинается новый сезон проекта «Парк здоровья на все 100». Открытие (6+) состоится в парке «Юбилейный».
На протяжении всего лета в парках культуры и отдыха имени С.Н. Орешкова и «Юбилейный» будут проходить регулярные занятия двигательной активностью: утренняя зарядка, оздоровительная ходьба, фитнес танцы, Zumba, уличная атлетика, оздоровительная гимнастика, вечерние подвижные игры. Также в программе будут выступления артистов центра культуры и досуга города Улан-Удэ, живая музыка в исполнении муниципального концертного духового оркестра.
Расписание занятий будет размещено на баннерах в парках имени С.Н. Орешкова и «Юбилейный», а также в социальных сетях дирекции по паркам культуры и отдыха и администрации Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ вновь стартует проект «Парк здоровья на все 100»
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