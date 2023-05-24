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В Улан-Удэ завершился первый этап реконструкции дамбы

В Улан-Удэ завершился первый этап реконструкции дамбы
Общество,  Фото:УКС РБ
Работы второго этапа обещают закончить в срок

Реконструкция дамбы завершилась в районе очистных сооружений в микрорайоне Стеклозавод в столице Бурятии. Это первый этап работ. В целом строительство дамбы в Улан-Удэ проходит в два этапа. Вторым этапом стала стройка в центральной части города, которая находится в самом разгаре: рабочие бетонируют откосы.

Как сообщили в УКС РБ, раньше срока завершилась реконструкция 1,3 километровой дамбы в районе очистных сооружений Улан-Удэ. А в центре города продолжается реконструкция более 3 километров дамбы: на участке от Удинского моста до торгового центра «Пионер». Выполнить все работы строители планируют к октябрю этого года.

- Завершились работы по реконструкции дамбы в районе очистных сооружений. Также в прошлом году началась реконструкция дамбы рядом с торговым центром «Пионер», с наступлением тепла работы возобновились. Берегоукрепление позволит защитить не только набережную, но и объекты, которые здесь будут построены, а также всю центральную часть города от паводков. Берегозащитное укрепление будет рассчитано на максимальный уровень воды при наводнении, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Строительная готовность дамбы в центре города более 60%. Стоимость объекта составила порядка 300 миллионов рублей. На стройплощадке трудятся 15 человек и работает 10 единиц техники.

- Сейчас мы бетонируем откосы дамбы. В день заливаем примерно по 100 кубов бетона. Главное, чтобы погода не подводила, и мы закончим все работы в срок, - отметил мастер участка Цырен Далжалов.

На этом берегоукрепление не закончится. В планах ещё три этапа. Два из которых подразумевают укрепление берега реки Уда. А также сейчас идёт разработка проекта дамбы в селе Сотниково. После реконструкции дамбы в Улан-Удэ, в рамках мастер плана на набережной планируется провести благоустройство.

Бурятия Улан-Удэ дамба берегоукрепление гидротехническое сооружение

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