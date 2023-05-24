В Бурятии состоялся межрегиональный турнир по самбо

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Самбисты республики завоевали 42 награды домашних соревнований



Минувшие выходные в Бурятии были богаты на спортивные события. Одним из них стал межрегиональный турнир по самбо среди юношей памяти Сергея Соболева и ветеранов самбо республики.



Соревнование проходило с 19 по 21 мая в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Второй по счёту турнир собрал 168 юных спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Монголии. Медали были разыграны в 8 весовых категориях среди юношей 2007-2008 годов рождения и в 10 весовых категориях среди 2009-2010 рождения.



Всего сборной Бурятии удалось завоевать 42 медали: 10 - золотых, 7 - серебряных и 25 - бронзовых. Кто отличился на домашнем турнире можно в аккаунте министерства спорта РБ в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение: 6+.

