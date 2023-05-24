24 мая

23 мая

Популярное

В Бурятии состоялся межрегиональный турнир по самбо

В Бурятии состоялся межрегиональный турнир по самбо
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Самбисты республики завоевали 42 награды домашних соревнований

Минувшие выходные в Бурятии были богаты на спортивные события. Одним из них стал межрегиональный турнир по самбо среди юношей памяти Сергея Соболева и ветеранов самбо республики.

Соревнование проходило с 19 по 21 мая в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Второй по счёту турнир собрал 168 юных спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Монголии. Медали были разыграны в 8 весовых категориях среди юношей 2007-2008 годов рождения и в 10 весовых категориях среди 2009-2010 рождения.

Всего сборной Бурятии удалось завоевать 42 медали: 10 - золотых, 7 - серебряных и 25 - бронзовых. Кто отличился на домашнем турнире можно в аккаунте министерства спорта РБ в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия самбо спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вручат литературную премию имени Исая Калашникова
В Улан-Удэ вручат литературную премию имени Исая Калашникова
Общество, 24.05.2023
Заявки на соискание принимаются по 31 июля
В Бурятии молодым семьям помогут выйти из социально опасного положения
В Бурятии молодым семьям помогут выйти из социально опасного положения
Общество, 24.05.2023
В республике началась реализация нового проекта
В Бурятии соревновались юные любители робототехники
В Бурятии соревновались юные любители робототехники
Общество, 24.05.2023
В Улан-Удэ состоялся фестиваль инженерно-технического творчества
В Бурятии временно изменится расписание электричек
В Бурятии временно изменится расписание электричек
Общество, 24.05.2023
Некоторые пригородные поезда будут ходить в другое время два дня
В Бурятии состоялся межрегиональный турнир по самбо
В Бурятии состоялся межрегиональный турнир по самбо
Общество, 24.05.2023
Самбисты республики завоевали 42 награды домашних соревнований
В Улан-Удэ завершился первый этап реконструкции дамбы
В Улан-Удэ завершился первый этап реконструкции дамбы
Общество, 24.05.2023
Работы второго этапа обещают закончить в срок
Тайбоксёр из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Тайбоксёр из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Общество, 24.05.2023
Теперь он примет участие во Всемирных играх боевых искусств
В Бурятии выпускникам посоветовали обойтись без воздушных шариков
В Бурятии выпускникам посоветовали обойтись без воздушных шариков
Общество, 24.05.2023
Вместо этого их призвали посадить деревья или оставить послание потомкам

В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам
В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам
Общество, 24.05.2023
А ещё несколько воспитанников соцучреждения наконец-то обрели семью
Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО
Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО
Общество, 24.05.2023
Они заняли третье место на первом туре межрегиональных соревнований
В Бурятии состязались в «Трёх играх мужей»
В Бурятии состязались в «Трёх играх мужей»
Общество, 24.05.2023
В Закамне завершился республиканский турнир «Эрын гурбан наадан»
На 4 участках дороги Улан-Удэ – Чита стартовал дорожный ремонт
На 4 участках дороги Улан-Удэ – Чита стартовал дорожный ремонт
Общество, 24.05.2023
В Бурятии проверили ход работ в Заиграевском, Еравнинском и Хоринском районах
В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат
В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат
Общество, 24.05.2023
За медали боролись более 90 спортсменов республики, Иркутской области и Монголии
Из Читы в Санкт-Петербург запустят беспосадочный рейс
Из Читы в Санкт-Петербург запустят беспосадочный рейс
Общество, 24.05.2023
Полёт будет выполняться один раз в неделю
Неласковый май: Бурятию накроют дожди и мокрый снег
Неласковый май: Бурятию накроют дожди и мокрый снег
Общество, 24.05.2023
В республике резко испортится погода

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^