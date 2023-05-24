В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат

За медали боролись более 90 спортсменов республики, Иркутской области и Монголии
19 и 20 мая в Бурятии прошёл открытый чемпионат, посвящённый памяти профессора Александра Попова. Он состоялся в спортивном комплексе Бурятской сельскохозяйственной академии.
Среди 95 спортсменов – кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта и мастеров спорта международного класса учебных заведений Бурятии, Иркутской области и Монголии –сильнейшие определись в десяти весовых категориях. Призёрами соревнований стали:
Весовая категория 57 кг
Первое место – Насан-Буян
Второе место - Баяндуев Жаргал
Третье место - Эрдынеев Пурбо
Третье место - Дамдинов Эрдэм
Весовая категория 61 кг
Первое место - Баршуев Борис
Второе место - Борогшонов Эрдэм
Третье место - Гармаев Ринчин
Третье место - Дашцэрэн
Весовая категория 65 кг
Первое место - Баясхолонов Булат
Второе место - Тугсжаргал
Третье место - Цыренжапов Буянто
Третье место - Ринчинов Владимир
Весовая категория 70 кг
Первое место - Тэмуулэн
Второе место - Цыренжапов Батор
Третье место - Гергенов Лев
Третье место - Дэлэг
Весовая категория 74 кг
Первое место - Упхоев Игорь
Второе место - Дугаржапов Цырен
Третье место - Ишеев Лубсан
Третье место - Батбаяр
Весовая категория 79 кг
Первое место - Бодиев Тумэн
Второе место - Бадмаев Ананда
Третье место - Цыдеев Амгалан
Третье место - Дулгуун
Весовая категория 86 кг
Первое место - Бальжинимаев Арсалан
Второе место - Судаков Максим
Третье место - Эрхитуев Кирилл
Третье место - Каркунов Жамсаран
Весовая категория 92 кг
Первое место - Нимаев Аюр
Второе место - Хаптагаев Борис
Третье место - Очиров Алдар
Третье место - Буян-Тимужин
Весовая категория 97 кг
Первое место - Жибалов Илья
Второе место - Оргилох
Третье место - Саранцогт
Третье место - Галсанов Александр
Весовая категория 125 кг
Первое место - Батмагнай
Второе место - Гунтупов Алдар
Третье место - Баярмагнай
Третье место - Санжиев Айдар
Помимо главных наград были учреждены специальные призы. Так, лучшим борцом турнира стал Тумэн Бодиев, за лучшую технику отметили Илью Жибалова. Поединок Булата Баясхолонова и представителем Монголии Тосгжаргалом признали самым красивым и зрелищным. «За волю к победе» спецприз получил Арсалан Бальжинимаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат
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