В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

За медали боролись более 90 спортсменов республики, Иркутской области и Монголии



19 и 20 мая в Бурятии прошёл открытый чемпионат, посвящённый памяти профессора Александра Попова. Он состоялся в спортивном комплексе Бурятской сельскохозяйственной академии.



Среди 95 спортсменов – кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта и мастеров спорта международного класса учебных заведений Бурятии, Иркутской области и Монголии –сильнейшие определись в десяти весовых категориях. Призёрами соревнований стали:



Весовая категория 57 кг

Первое место – Насан-Буян

Второе место - Баяндуев Жаргал

Третье место - Эрдынеев Пурбо

Третье место - Дамдинов Эрдэм



Весовая категория 61 кг

Первое место - Баршуев Борис

Второе место - Борогшонов Эрдэм

Третье место - Гармаев Ринчин

Третье место - Дашцэрэн



Весовая категория 65 кг

Первое место - Баясхолонов Булат

Второе место - Тугсжаргал

Третье место - Цыренжапов Буянто

Третье место - Ринчинов Владимир



Весовая категория 70 кг

Первое место - Тэмуулэн

Второе место - Цыренжапов Батор

Третье место - Гергенов Лев

Третье место - Дэлэг



Весовая категория 74 кг

Первое место - Упхоев Игорь

Второе место - Дугаржапов Цырен

Третье место - Ишеев Лубсан

Третье место - Батбаяр



Весовая категория 79 кг

Первое место - Бодиев Тумэн

Второе место - Бадмаев Ананда

Третье место - Цыдеев Амгалан

Третье место - Дулгуун



Весовая категория 86 кг

Первое место - Бальжинимаев Арсалан

Второе место - Судаков Максим

Третье место - Эрхитуев Кирилл

Третье место - Каркунов Жамсаран



Весовая категория 92 кг

Первое место - Нимаев Аюр

Второе место - Хаптагаев Борис

Третье место - Очиров Алдар

Третье место - Буян-Тимужин



Весовая категория 97 кг

Первое место - Жибалов Илья

Второе место - Оргилох

Третье место - Саранцогт

Третье место - Галсанов Александр



Весовая категория 125 кг

Первое место - Батмагнай

Второе место - Гунтупов Алдар

Третье место - Баярмагнай

Третье место - Санжиев Айдар



Помимо главных наград были учреждены специальные призы. Так, лучшим борцом турнира стал Тумэн Бодиев, за лучшую технику отметили Илью Жибалова. Поединок Булата Баясхолонова и представителем Монголии Тосгжаргалом признали самым красивым и зрелищным. «За волю к победе» спецприз получил Арсалан Бальжинимаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



