24 мая

23 мая

Популярное

В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат

В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
За медали боролись более 90 спортсменов республики, Иркутской области и Монголии

19 и 20 мая в Бурятии прошёл открытый чемпионат, посвящённый памяти профессора Александра Попова. Он состоялся в спортивном комплексе Бурятской сельскохозяйственной академии.

Среди 95 спортсменов – кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта и мастеров спорта международного класса учебных заведений Бурятии, Иркутской области и Монголии –сильнейшие определись в десяти весовых категориях. Призёрами соревнований стали:

Весовая категория 57 кг
Первое место – Насан-Буян
Второе место - Баяндуев Жаргал
Третье место - Эрдынеев Пурбо
Третье место - Дамдинов Эрдэм

Весовая категория 61 кг
Первое место - Баршуев Борис
Второе место - Борогшонов Эрдэм
Третье место - Гармаев Ринчин
Третье место - Дашцэрэн

Весовая категория 65 кг
Первое место - Баясхолонов Булат
Второе место - Тугсжаргал
Третье место - Цыренжапов Буянто
Третье место - Ринчинов Владимир

Весовая категория 70 кг
Первое место - Тэмуулэн
Второе место - Цыренжапов Батор
Третье место - Гергенов Лев
Третье место - Дэлэг

Весовая категория 74 кг
Первое место - Упхоев Игорь
Второе место - Дугаржапов Цырен
Третье место - Ишеев Лубсан
Третье место - Батбаяр

Весовая категория 79 кг
Первое место - Бодиев Тумэн
Второе место - Бадмаев Ананда
Третье место - Цыдеев Амгалан
Третье место - Дулгуун

Весовая категория 86 кг
Первое место - Бальжинимаев Арсалан
Второе место - Судаков Максим
Третье место - Эрхитуев Кирилл
Третье место - Каркунов Жамсаран

Весовая категория 92 кг
Первое место - Нимаев Аюр
Второе место - Хаптагаев Борис
Третье место - Очиров Алдар
Третье место - Буян-Тимужин

Весовая категория 97 кг
Первое место - Жибалов Илья
Второе место - Оргилох
Третье место - Саранцогт
Третье место - Галсанов Александр

Весовая категория 125 кг
Первое место - Батмагнай
Второе место - Гунтупов Алдар
Третье место - Баярмагнай
Третье место - Санжиев Айдар

Помимо главных наград были учреждены специальные призы. Так, лучшим борцом турнира стал Тумэн Бодиев, за лучшую технику отметили Илью Жибалова. Поединок Булата Баясхолонова и представителем Монголии Тосгжаргалом признали самым красивым и зрелищным. «За волю к победе» спецприз получил Арсалан Бальжинимаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Бурятия вольная борьба чемпионат спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Тайбоксёр из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Тайбоксёр из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Общество, 24.05.2023
Теперь он примет участие во Всемирных играх боевых искусств
В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам
В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам
Общество, 24.05.2023
А ещё несколько воспитанников соцучреждения наконец-то обрели семью
Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО
Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО
Общество, 24.05.2023
Они заняли третье место на первом туре межрегиональных соревнований
В Бурятии состязались в «Трёх играх мужей»
В Бурятии состязались в «Трёх играх мужей»
Общество, 24.05.2023
В Закамне завершился республиканский турнир «Эрын гурбан наадан»
На 4 участках дороги Улан-Удэ – Чита стартовал дорожный ремонт
На 4 участках дороги Улан-Удэ – Чита стартовал дорожный ремонт
Общество, 24.05.2023
В Бурятии проверили ход работ в Заиграевском, Еравнинском и Хоринском районах
В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат
В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат
Общество, 24.05.2023
За медали боролись более 90 спортсменов республики, Иркутской области и Монголии
Из Читы в Санкт-Петербург запустят беспосадочный рейс
Из Читы в Санкт-Петербург запустят беспосадочный рейс
Общество, 24.05.2023
Полёт будет выполняться один раз в неделю
Неласковый май: Бурятию накроют дожди и мокрый снег
Неласковый май: Бурятию накроют дожди и мокрый снег
Общество, 24.05.2023
В республике резко испортится погода
Дорогу с дырами в столице Бурятии «залатали» картонкой и булыжниками
Дорогу с дырами в столице Бурятии «залатали» картонкой и булыжниками
Общество, 24.05.2023
После многомиллионного ремонта там постоянно появляются пустоты и ямы
В Бурятии на видео попало токование краснокнижной птицы
В Бурятии на видео попало токование краснокнижной птицы
Общество, 24.05.2023
Редкие кадры снял научный сотрудник нацпарка
На Центральном стадионе Бурятии появится огромная юрта с сотнями хии-моринов
На Центральном стадионе Бурятии появится огромная юрта с сотнями хии-моринов
Общество, 24.05.2023
Там устроят грандиозное представление в честь векового юбилея Бурятии
Улан-удэнцам рассказали, куда проще всего устроиться по блату
Улан-удэнцам рассказали, куда проще всего устроиться по блату
Общество, 24.05.2023
Родственные связи помогают в основном в крупных компаниях
В Бурятии сельчан три года вынуждали переплачивать за свет
В Бурятии сельчан три года вынуждали переплачивать за свет
Общество, 24.05.2023
Плату за ОДН им всё это время начисляли незаконно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^