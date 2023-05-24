Днём будет тепло
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём по Прибайкалью до умеренных, возможны грозы.
Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +15,+20, местами +6,+11.
В Улан-Удэ вечером небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 14 м/с. Днём +17,+19.
В Улан-Удэ сегодня ожидается небольшой дождь
Общество, Фото:
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