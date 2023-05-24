24 мая

23 мая

Популярное

В Улан-Удэ сегодня ожидается небольшой дождь

В Улан-Удэ сегодня ожидается небольшой дождь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём будет тепло

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём по Прибайкалью до умеренных, возможны грозы.

Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +15,+20, местами +6,+11.

В Улан-Удэ вечером небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 14 м/с. Днём +17,+19.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет «Водный фестиваль»
Бурятия примет «Водный фестиваль»
Общество, 23.05.2023
В республике состоится турнир по водному туризму
В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники
В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники
Общество, 23.05.2023
В Дульдурге пройдёт музыкальный фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»
В Улан-Удэ разыграли кубок по хоккею
В Улан-Удэ разыграли кубок по хоккею
Общество, 23.05.2023
Победителем стали игроки «Дорожника»
На форуме в Бурятии обсудят креативную экономику
На форуме в Бурятии обсудят креативную экономику
Общество, 23.05.2023
Эксперты поделятся своим опытом участия в создании творческих индустрий
Школьница из Бурятии победила на всероссийском конкурсе научных проектов
Школьница из Бурятии победила на всероссийском конкурсе научных проектов
Общество, 23.05.2023
Победительницу включат в государственный ресурс детей, проявивших выдающиеся способности
Выпущены открытки с видами Байкала
Выпущены открытки с видами Байкала
Общество, 23.05.2023
Серия об Иркутской области стала частью проекта «Видовые открытки»
В двух райцентрах Бурятии начали строить школы
В двух райцентрах Бурятии начали строить школы
Общество, 23.05.2023
Строительство стартовало в Кижинге и Хоринске
В Бурятии выбрали «Студенческих лидеров»
В Бурятии выбрали «Студенческих лидеров»
Общество, 23.05.2023
Победителем стала студентка БГУ
В Иркутской области представили «Сказки Байкала» и «Байкальский космос»
В Иркутской области представили «Сказки Байкала» и «Байкальский космос»
Общество, 23.05.2023
В Байкальске и Слюдянке показали проекты по созданию комфортной городской среды
Улан-удэнцы стали лучшими на спортивном фестивале РДДМ
Улан-удэнцы стали лучшими на спортивном фестивале РДДМ
Общество, 23.05.2023
Юные спортсмены Бурятии приняли участие во всероссийском фестивале «Движение первых»
В Агинском округе «последний звонок» прозвучит 25 мая
В Агинском округе «последний звонок» прозвучит 25 мая
Общество, 23.05.2023
Экзамены для выпускников стартуют 26 мая
В Бурятии состоялся чемпионат по служебному двоеборью
В Бурятии состоялся чемпионат по служебному двоеборью
Общество, 23.05.2023
Спортсмены соревновались в кроссе со стрельбой на двух рубежах
В Бурятии прошёл чемпионат среди лиц с ПОДА
В Бурятии прошёл чемпионат среди лиц с ПОДА
Общество, 23.05.2023
Было разыграно 28 комплектов медалей
В Улан-Удэ расширяют дорогу на Бабушкина
В Улан-Удэ расширяют дорогу на Бабушкина
Общество, 23.05.2023
После ремонта увеличится пропускная способность участка
Пулевики Бурятии завоевали 6 медалей чемпионата России
Пулевики Бурятии завоевали 6 медалей чемпионата России
Общество, 23.05.2023
Спортсмены стали вторыми в командном первенстве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^