В Улан-Удэ сегодня ожидается небольшой дождь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём будет тепло



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём по Прибайкалью до умеренных, возможны грозы.



Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +15,+20, местами +6,+11.



В Улан-Удэ вечером небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 14 м/с. Днём +17,+19.

