В Бурятии после майских праздников стали чаще жаловаться на жизнь

Больше всего недовольных оказалось среди улан-удэнцев
В центре управления регионом (ЦУР) рассказали о жалобах, которые жители Бурятии направляли туда на прошлой неделе – с 15 по 21 апреля включительно. Всего их было 1032 – на 597 больше, чем неделей ранее, и 313 (+129) при этом поступило через портал Госуслуг.
Наших земляков сильнее всего волновали вопросы здравоохранения (249 обращений), дороги (226), ЖКХ (210), свалки и мусор (68), а также соцобслуживание и социальная защита (62).
По словам специалиста центра управления регионом Елены Трофимовой, резко возросло число претензий, связанных с энергетикой. В соцсетях жалобы присылали в основном улан-удэнцы.
- Они касались отсутствия горячей воды, подачу которой в квартиры горожан планово приостановили из-за завершения отопительного сезона, – пояснила Елена Трофимова.
На майских праздниках число обращений и вопросов к властям от жителей республики, напротив, снизилось
почти на 30%.
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