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В Бурятии разгорелся грандиозный скандал из-за провокационного фото возле церкви

В Бурятии разгорелся грандиозный скандал из-за провокационного фото возле церкви
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Две девочки сделали снимок с неприличным жестом на фоне православного храма

В соцсетях бурно обсуждают фотографию, сделанную в Северобайкальске. На снимке – две девочки (возраст неизвестен), которые показывают неприличный жест на фоне кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией Матери.

Жительница Бурятии, увидевшая это фото и приславшая его в группу «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте», задалась вопросом, куда вообще смотрят родители и местная администрация. «Хотелось бы, чтобы их наказали по всей строгости закона и чтобы жалоба ушла в полицию», – заявила автор публикации.

Этот кадр вызывал бурю возмущения. Вскоре пост удалили из сообщества, но скриншоты записи сохранились. Девочки, сделавшие скандальный снимок, решили публично извиниться перед местными жителями всё в той же группе в «ВК».

- Целью фотографии не было оскорбление чувств верующих и церкви. Мы не преследовали цели сделать её именно на том месте. Выбрали его только ради хорошего света, – говорится в сообщении. – На ней лишь баловство, а церковь видно из-за неудачного ракурса. Фото не несёт в себе злого умысла или посыла. Оно было выложено в закрытый аккаунт и никак не должно было попасть в общий доступ. Мы уважаем веру людей в бога и ни в коем случае не хотели кого-то оскорбить. Извиняемся перед теми, чьи чувства были задеты.

Извинения уже принесли и служителям церкви. Правда, северобайкальцы в версию про «неудачный ракурс» не поверили. Тем не менее, большинство участников сообщества оценили, что девочки в итоге раскаялись.

- Фото было в закрытой соцсети. Думаю, если бы они хотели кого-нибудь оскорбить, то выложили бы на публику. Попросили прощения и осознали вину. Все допускают ошибки, и они свою поняли, – рассудила одна из посетительниц паблика.

Таких историй в России немало. Так, в октябре 2021-го замоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток блогера, устроившего провокационную фотосессию у храма Василия Блаженного в Москве и постановил выдворить его из страны. Кроме того, молодого человека признали виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП России (за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначили ему арест на десять суток и штраф размером в десять тысяч рублей.

Несколько недель спустя ещё одна блогер на несколько секунд разделась перед камерой у того же храма и заработала уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса РФ. Вскоре «уголовку» получила девушка, снявшаяся с приподнятой юбкой напротив Исаакиевского собора в Питере.

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