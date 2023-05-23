23 мая

22 мая

Популярное

В Бурятии гранатомётчики выполнили боевые стрельбы

В Бурятии гранатомётчики выполнили боевые стрельбы
Общество,  Фото:из архива
Стрельбы провели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7

В Бурятии военнослужащие танкового соединения в ходе занятия по огневой подготовке уничтожили боевую технику условного противника из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7. Тренировка состоялась на полигоне «Дивизионный».

- Для успешного выполнения поставленных задач и точного поражения мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника на различных дальностях, военнослужащие выбирали наиболее выгодные огневые позиции и осуществляли незаметное перемещение между ними, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Помимо стрельб, с гранатомётчиками провели занятия по маскировке, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до целей и их классификации.

Занятия с военнослужащими проводятся под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт в вооружённых конфликтах. В основе курса подготовки также лежит специфика проведения специальной военной операции.


военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В главном буддийском храме Бурятии расцвела сакура
В главном буддийском храме Бурятии расцвела сакура
Общество, 23.05.2023
Впервые это произошло 21 год назад 
Жителей Бурятии предупредили об опасности измен
Жителей Бурятии предупредили об опасности измен
Общество, 23.05.2023
Специалисты заявили, что неверность привести к заражению ВИЧ
В улан-удэнской школе №13 на новом стадионе прозвучал последний звонок
В улан-удэнской школе №13 на новом стадионе прозвучал последний звонок
Общество, 23.05.2023
Праздник устроили для 40 выпускников девятых классов
В районе Бурятии запретили чаепития в садиках в честь выпускных
В районе Бурятии запретили чаепития в садиках в честь выпускных
Общество, 23.05.2023
Родители не смогут устроить застолье для вчерашних дошколят
В Бурятии со злостных алиментщиков взыскали более 150 миллионов рублей
В Бурятии со злостных алиментщиков взыскали более 150 миллионов рублей
Общество, 23.05.2023
Жители республики задолжали эти деньги собственным детям
Улан-удэнцам ответили на жалобы по поводу надоевших пробок на Левобережье
Улан-удэнцам ответили на жалобы по поводу надоевших пробок на Левобережье
Общество, 23.05.2023
В мэрии признали, что проблему решит только строительство второго моста через Селенгу
Клещи покусали почти 500 жителей Бурятии
Клещи покусали почти 500 жителей Бурятии
Общество, 23.05.2023
Их жертвами стали более 170 детей

Почти все реки в Бурятии освободились ото льда
Почти все реки в Бурятии освободились ото льда
Общество, 23.05.2023
Однако он ещё не полностью сошёл на севере республики
Сквер и парк в Улан-Удэ закрыли из-за клещей
Сквер и парк в Улан-Удэ закрыли из-за клещей
Общество, 23.05.2023
Там устроят акарицидные обработки

В колонии в Бурятии прозвенел последний звонок
В колонии в Бурятии прозвенел последний звонок
Общество, 23.05.2023
Молодым людям пожелали твёрдо встать на ноги
Сотрудники улан-удэнского «Водоканала» «усыновили» медведя из этномузея
Сотрудники улан-удэнского «Водоканала» «усыновили» медведя из этномузея
Общество, 23.05.2023
Косолапому подарили игрушку и пообещали построить для него новый вольер
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Общество, 23.05.2023
В республике катастрофически не хватает медиков и фармацевтов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^