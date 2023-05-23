В Бурятии гранатомётчики выполнили боевые стрельбы

Общество, Фото: из архива

Стрельбы провели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7



В Бурятии военнослужащие танкового соединения в ходе занятия по огневой подготовке уничтожили боевую технику условного противника из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7. Тренировка состоялась на полигоне «Дивизионный».



- Для успешного выполнения поставленных задач и точного поражения мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника на различных дальностях, военнослужащие выбирали наиболее выгодные огневые позиции и осуществляли незаметное перемещение между ними, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Помимо стрельб, с гранатомётчиками провели занятия по маскировке, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до целей и их классификации.



Занятия с военнослужащими проводятся под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт в вооружённых конфликтах. В основе курса подготовки также лежит специфика проведения специальной военной операции.





