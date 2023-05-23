Стрельбы провели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7
В Бурятии военнослужащие танкового соединения в ходе занятия по огневой подготовке уничтожили боевую технику условного противника из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7. Тренировка состоялась на полигоне «Дивизионный».
- Для успешного выполнения поставленных задач и точного поражения мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника на различных дальностях, военнослужащие выбирали наиболее выгодные огневые позиции и осуществляли незаметное перемещение между ними, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Помимо стрельб, с гранатомётчиками провели занятия по маскировке, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до целей и их классификации.
Занятия с военнослужащими проводятся под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт в вооружённых конфликтах. В основе курса подготовки также лежит специфика проведения специальной военной операции.
В Бурятии гранатомётчики выполнили боевые стрельбы
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