Театр из Бурятии примет участие в международном фестивале

Театр кукол «Ульгэр» покажет свой спектакль на «Байкальском талисмане»



Театр кукол «Ульгэр» из Бурятии примет участие в II международном театральном фестивале «Байкальский талисман». 10 июня артисты театра представят спектакль «… и звали его Домино» (12+) на сцене Иркутского театра юного зрителя имени А. Вампилова.



Спектакль в Иркутске будет показан впервые. Ранее постановка Яны Туминой и Александра Балсанова становилась номинантом премии «Золотая маска», а также была многократным участником фестивалей и гастролей. Об этом сообщает пресс-служба театра.



Напомним, что II международный театральный фестиваль «Байкальский талисман» пройдёт с 1 по 10 июня в Иркутске. Свои спектакли на фестивале покажут 17 театров.



Возрастное ограничение: 12+.

