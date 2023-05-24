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Театр из Бурятии примет участие в международном фестивале

Театр из Бурятии примет участие в международном фестивале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Театр кукол «Ульгэр» покажет свой спектакль на «Байкальском талисмане»

Театр кукол «Ульгэр» из Бурятии примет участие в II международном театральном фестивале «Байкальский талисман». 10 июня артисты театра представят спектакль «… и звали его Домино» (12+) на сцене Иркутского театра юного зрителя имени А. Вампилова.

Спектакль в Иркутске будет показан впервые. Ранее постановка Яны Туминой и Александра Балсанова становилась номинантом премии «Золотая маска», а также была многократным участником фестивалей и гастролей. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Напомним, что II международный театральный фестиваль «Байкальский талисман» пройдёт с 1 по 10 июня в Иркутске. Свои спектакли на фестивале покажут 17 театров.

Возрастное ограничение: 12+.
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