Школьница из Бурятии победила на всероссийском конкурсе научных проектов

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Победительницу включат в государственный ресурс детей, проявивших выдающиеся способности



Впервые на всероссийском конкурсе научно-технологических проектов победила школьница из Бурятии. Успеха такого уровня смогла добиться ученица 9 класса российской гимназии №59 города Улан-Удэ Любовь К. Она одержала победу на заключительном этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в направлении «Генетика и биомедицина».



- Мой проект направлен на решение актуальной проблемы в медицинской сфере — поиск в гельминтах веществ, регулирующих иммунитет. Одним из вариантов является использование техник, с помощью которых паразиты отвлекают иммунитет, что позволяет им долго существовать в теле хозяина. В основном, это достигается с помощью белков, которые они выделяют. В своей работе я исследовала продукты, выделяемые гельминтами и с помощью методов биоинформатики и находила те, которые являются регуляторами иммунитета. В дальнейшем можно будет создавать лекарственные препараты на основе найденных белков путём внесения гена интересующего белка в бактерии, которые будут его экспрессировать – иначе говоря, создавать, - рассказала Любовь.



Победительница уже приглашена в образовательный центр «Сириус» на научно-технологическую образовательную программу «Большие вызовы», а также будет включена в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.



В этом году Любовь уже показала высокие результаты, став победителем регионального этапа «Больших вызовов» и призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



