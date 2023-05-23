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В улан-удэнской школе №13 на новом стадионе прозвучал последний звонок

В улан-удэнской школе №13 на новом стадионе прозвучал последний звонок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник устроили для 40 выпускников девятых классов

Сегодня, 23 мая, в микрорайоне Аршан в Улан-Удэ прошёл последний звонок в школе №13. В самой школе в разгаре капитальный ремонт; праздник для выпускников устроили на новом физкультурно-оздоровительном комплексе.

В этом году девятый класс окончили 40 человек – ученики двух класса. На красные аттестаты претендуют два ученика.

- К сожалению, 11 класса в этом году у нас выпуска нет. Так получилось, что два года назад не набрали десятиклассников. Сейчас у нас учится один десятый класс. На данный момент школа находится на капитальном ремонте. Надеемся, что с 1 сентября в обновлённой школе увеличится контингент учащихся, - рассказал директор школы №13 Алдар Биликов.

Последний звонок начался с поднятия флага Российской Федерации. Ученики средних классов станцевали для выпускников и их родителей, а дошколята посвятили им стихи.


Классные руководители пожелали своим ученикам хорошей учёбы и попросили не забывать посещать родную школу. Также поздравил выпускников зампредседателя Улан-Удэнского горсовета депутатов Анатолий Белоусов.

- Вы покидаете свою любимую школу и любимых учителей. Вы это поймёте немного позже, но это самое счастливое время, которое вы проживали. Я вам честно скажу: детство уже закончилось. У вас впереди сложные жизненные этапы: сдача ОГЭ, поступление в учебные заведения, о которых вы мечтали, получение профессии, которую вы желали. Город Улан-Удэ ждёт вас – ваши руки и мозги. Мы готовы предоставить вам любую работу. Поэтому надо учиться, постигать новые ступени профессионального мастерства. Не забывайте школу, тем более, она будет у вас обновлённая. С праздником, ребята! - пожелал Белоусов.

Дальше выпускников ждут экзамены и вручение аттестатов.

Школа №13 была основана в 1968 году. С момента открытия в учебное заведение проводились только частичные ремонты.

Как сообщал «Байкал-Daily», с марта 2023 года в школе №13, а также в школах №№ 25, 37 и 52 стартовал капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Из федерального, республиканского и местного бюджетов выделено почти 490 млн рублей.


Комплексный капитальный ремонт зданий включает в себя устройство фасадов, замену кровель, ремонт инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжений, вентиляции, водоотведения, замену окон, дверей, полов, отделку стен и потолков, ремонт систем пожаротушения, слаботочных систем.

Планируется, что все работы в школах будут завершены до конца лета, а с 1 сентября дети вернутся в обновлённые и красивые школы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс был сдан в июне 2022 года. На строительство было выделены более 35 млн рублей. Оборудованный комплекс доступен не только школьникам, но и всем жителей микрорайонов Аршан и Лысая гора.

ГорсоветУУ школьники последний звонок

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