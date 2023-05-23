23 мая

22 мая

Популярное

Бегунья из Бурятии победила на первенстве ДФО

Бегунья из Бурятии победила на первенстве ДФО
Общество,  Фото:технологический колледж ВСГУТУ
Спортсменка выиграла забеги на дистанциях 1500 и 5000 метров

Первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, а также юниоров и юниорок до 20 лет завершилось 19 мая в Южно-Сахалинске. В течение двух дней за награды состязаний боролись более 170 спортсменов, представляющих Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Бурятию и Якутию, Еврейскую автономную, Амурскую и Сахалинскую области.

Спортсменка из Бурятии Карина Гец заняла первое место первенства. Студентка технологического колледжа ВСГУТУ стала первой среди юниорок на дистанциях 1500 и 5000 метров.

Лидерами командного зачёта стали сборные Хабаровского и Приморского краёв, а также Сахалинской области.

спорт бег легкая атлетика первенство ДФО Бурятия вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пулевики Бурятии завоевали 6 медалей чемпионата России
Пулевики Бурятии завоевали 6 медалей чемпионата России
Общество, 23.05.2023
Спортсмены стали вторыми в командном первенстве
Бегунья из Бурятии победила на первенстве ДФО
Бегунья из Бурятии победила на первенстве ДФО
Общество, 23.05.2023
Спортсменка выиграла забеги на дистанциях 1500 и 5000 метров
В Бурятии труженица тыла отметила столетие
В Бурятии труженица тыла отметила столетие
Общество, 23.05.2023
В Заиграевском районе с юбилеем поздравили Анну Шагдурову
В Бурятии разгорелся грандиозный скандал из-за провокационного фото возле церкви
В Бурятии разгорелся грандиозный скандал из-за провокационного фото возле церкви
Общество, 23.05.2023
Две девочки сделали снимок с неприличным жестом на фоне православного храма
В Бурятии гранатомётчики выполнили боевые стрельбы
В Бурятии гранатомётчики выполнили боевые стрельбы
Общество, 23.05.2023
Стрельбы провели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7
В главном буддийском храме Бурятии расцвела сакура
В главном буддийском храме Бурятии расцвела сакура
Общество, 23.05.2023
Впервые это произошло 21 год назад 
Жителей Бурятии предупредили об опасности измен
Жителей Бурятии предупредили об опасности измен
Общество, 23.05.2023
Специалисты заявили, что неверность привести к заражению ВИЧ
В улан-удэнской школе №13 на новом стадионе прозвучал последний звонок
В улан-удэнской школе №13 на новом стадионе прозвучал последний звонок
Общество, 23.05.2023
Праздник устроили для 40 выпускников девятых классов
В районе Бурятии запретили чаепития в садиках в честь выпускных
В районе Бурятии запретили чаепития в садиках в честь выпускных
Общество, 23.05.2023
Родители не смогут устроить застолье для вчерашних дошколят
В Бурятии со злостных алиментщиков взыскали более 150 миллионов рублей
В Бурятии со злостных алиментщиков взыскали более 150 миллионов рублей
Общество, 23.05.2023
Жители республики задолжали эти деньги собственным детям
Улан-удэнцам ответили на жалобы по поводу надоевших пробок на Левобережье
Улан-удэнцам ответили на жалобы по поводу надоевших пробок на Левобережье
Общество, 23.05.2023
В мэрии признали, что проблему решит только строительство второго моста через Селенгу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^