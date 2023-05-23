Бегунья из Бурятии победила на первенстве ДФО

Общество, Фото: технологический колледж ВСГУТУ

Спортсменка выиграла забеги на дистанциях 1500 и 5000 метров



Первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, а также юниоров и юниорок до 20 лет завершилось 19 мая в Южно-Сахалинске. В течение двух дней за награды состязаний боролись более 170 спортсменов, представляющих Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Бурятию и Якутию, Еврейскую автономную, Амурскую и Сахалинскую области.



Спортсменка из Бурятии Карина Гец заняла первое место первенства. Студентка технологического колледжа ВСГУТУ стала первой среди юниорок на дистанциях 1500 и 5000 метров.



Лидерами командного зачёта стали сборные Хабаровского и Приморского краёв, а также Сахалинской области.



