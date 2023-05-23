В Бурятии со злостных алиментщиков взыскали более 150 миллионов рублей

Жители республики задолжали эти деньги собственным детям



В Бурятии с родителей, не перечислявших деньги на содержание своих детей, за четыре месяца взыскали 152 с половиной миллиона рублей. За четыре месяца в республиканское УФССП поступило 1886 соответствующих исполнительных производств. А всего окончили и прекратили 2 081.



- В Улан-Удэ все исполнительные производства по взысканию алиментов сведены в отдельное специализированное отделение, где нагрузка на одного пристава не превышает 300, – пояснил на очередном брифинге в правительстве начальник УФССП по Бурятии Пётр Ертанов. – Это необходимо для более качественной их отработки. Мы фиксируем хороший рост по взысканию алиментов. Приставы оканчивают больше исполнительных производств, чем возбуждают.



По словам Ертанова, работа сотрудников ведомства направлена на то, чтобы как можно больше взыскателей – это, как правило, женщины, получили как можно больше выплат.