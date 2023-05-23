Выпущены открытки с видами Байкала

Серия об Иркутской области стала частью проекта «Видовые открытки»



Выпущена лимитированная серия открыток со знаковыми достопримечательностями Иркутской области. Всего представлено пять вариантов с фотографиями, которые поступили на ежегодный фотоконкурс Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна».



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, Владимир Смирнов запечатлел Байкал и Тажеранские степи, Виктория Кузнецова – мыс Дракон на острове Огой, Дмитрий Архипов – ледяную пещеру на Байкале, Константин Леонтьев – скалу Шаманка, Сергей Алтушкин – Байкал во льду. Серия о священном озере – часть проекта «Видовые открытки», посвящённого регионам России.



- Этот проект способствует повышению интереса к новым, для кого-то ещё неизведанным местам, популяризации отдыха и туризма в нашей стране. Также это прекрасная возможность отправить близким и друзьям весточку с Байкала. Ну и, конечно же, это дополнительная возможность напомнить всем, кто путешествует по России, о том, что туризм на Байкале может быть всесезонным, - отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

