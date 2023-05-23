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В районе Бурятии запретили чаепития в садиках в честь выпускных

В районе Бурятии запретили чаепития в садиках в честь выпускных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители не смогут устроить застолье для вчерашних дошколят

Жители Заиграевского района Бурятии поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», можно ли устроить для детей в садике чаепитие в честь выпускного. Как выяснилось, подобные мероприятия в дошкольных учреждениях под табу

- Согласно требованиям СанПин, организация чаепитий родителями в дошкольных образовательных организациях запрещена, – заявили в районном управлении образования.

Там добавили, что ребятишки могут есть только то, что готовят сотрудники пищеблоков. В РУО пояснили: запрет ввели, чтобы избежать отравлений. 

В июне 2022-го в Улан-Удэ тоже наложили табу на школьные чаепития и банкеты. Соответствующий приказ подписала тогда председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Митрофанова.

Причиной, судя по всему, стало ЧП в Новоселенгинской школе-интернате, когда после застолья  несколько сотрудников учебного заведения и ученики 9-го и 11-го классов оказались на больничной койке. У них выявили сальмонеллёз. Детям даже придётся пропустить ЕГЭ. Напомним, в честь последнего звонка родители выпускников накрыли стол в столовой и позвали учителей. Там было всё – и самодельные блюда, и роллы с пиццей. После этого и случилась вспышка кишечной инфекции. В итоге глава Бурятии Алексей Цыденов призвал усилить контроль за школами во время выпускных.

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