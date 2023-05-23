В Заиграевском районе с юбилеем поздравили Анну Шагдурову
20 мая свой столетний юбилей отметила уроженка Баргузинского района Бурятии Анна Балдаевна Шагдурова, жительница сельского поселения «Талецкое».
Анна Балдаевна родилась 20 мая 1923 года в улусе Карасун Баргузинского аймака Бурят-Монгольской АССР в семье скотоводов Заяхи Хурган Ныкешкиных. В семье росло 3 брата и 6 сестёр. Анна Балдаевна – труженик тыла, войну застала в возрасте 17 лет. Три брата ушли на фронт, сама пошла работать делопроизводителем в Баянгольскую школу, в её обязанности входило: выдача заработной платы, распределение талонов на муку, выдача молока каждому рабочему, распределение по 100 грамм хлеба каждому ученику. 10 мая 1945 года уволилась. В трудовой книжке Анны Балдаевны всего 4 записи о принятии на работу: делопроизводитель во время войны, секретарь исполкома Баянгольского сомонного совета, архивариус в Баргузинском аймачном исполкоме и заведующей отделом ЗАГС Баргузинского района.
В 1946 году вышла замуж за Баярто Цыдыповича Шагдурова, в браке прожили 59 лет. В семье родилось 6 детей, 4 сына и 2 дочери. В 1984 году вышла на пенсию. У Анны Балдаевны 17 внуков, 30 правнуков и 5 праправнуков.
Последние несколько лет Анна Балдаевна проживает у дочери на территории МО СП «Талецкое». Поздравлять со знаменательной датой труженика тыла ВОВ отправились глава поселения, руководитель, юнармейцы и родители отряда «Юные патриоты», вокальная группа «Радость» ДК «Талецкий», активисты ТОСов «Талецкий», «Багульник», «Юные патриоты» и «Ромашка».
Как сообщили в пресс-службе администрации района, пелегация поселения поздравили именинницу с юбилеем. Для неё исполнили музыкальные композиции, вручили подарки, цветы и торт, на котором юбилярша задула свечи. К поздравлениям присоединились представители администраций Заиграевского района, Талецкой школы и детского сада «Талецкий».
В Бурятии труженица тыла отметила столетие
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