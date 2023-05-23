Жителей Бурятии предупредили об опасности измен

Специалисты заявили, что неверность привести к заражению ВИЧ





Супружеские измены являются угрозой для человека, заявили в СПИД-центре Бурятии. Там подчеркнули, что основной путь передачи ВИЧ-инфекции в республике – половой. На его долю приходится 95,2% новых случаев заражения, которое часто случается из-за неверности в паре.- Необходимо быть взаимно верными – это поможет уберечь себя и своего партнёра от инфицирования. Сегодня в группе риска – всё сексуально активное население, – отмечают в медучреждении. – Если у человека хотя бы раз в жизни был незащищённый половой контакт и он не сдавал анализ на ВИЧ, возможно, вирус у него уже есть.Протекает ВИЧ бессимптомно. Поэтому жителям Бурятии, которые решили отказаться от защиты, советуют провериться на ВИЧ, чтобы точно знать свой статус. А чтобы избежать заражения, специалисты призывают быть верными своему партнёру, пользоваться презервативами и никогда не употреблять инъекционные наркотики.