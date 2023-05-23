В республике состоится турнир по водному туризму
Со 2 по 4 июня в Бурятии состоятся традиционные открытые республиканские соревнования по водному туризму («Водный фестиваль»). Местом проведения спортивного мероприятия станет река Уда на 26-м километре дороги на Хоринск в Заиграевском районе.
В программе соревнований: спортивная дистанция «Слалом», дистанция водная – байдарка (количество попыток – 2), дистанция водная – катамаран-2, дистанция водная – катамаран-4 (количество попыток для классов судов – 2), гонки на катамаранах-4 (максимальное количество заездов – 3, где победитель определяется по двум победам), командная гонка «Байдарка» + катамаран-2 + катамаран-4.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, заверенные командирующими организациями, принимаются до 1 июня на электронную почту: [email protected] с пометкой «ТВТ». Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия примет «Водный фестиваль»
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