Сквер и парк в Улан-Удэ закрыли из-за клещей

Там устроят акарицидные обработки



Во вторник, 23 мая, парк «Юбилейный» и сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» в Октябрьском районе Улан-Удэ закрыли для посетителей из-за противоклещевой обработки. Первый заработает уже во второй половине дня, а вот вход сквер ограничили до 24-го числа.



В четверг, 25 мая, акарицидные обработки устроят в Горсаду и в парках имени Орешкова и «Кристальный», а в следующий понедельник, 29-го числа – в парках Жанаева и «Молодёжный», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



В эти дни зоны отдыха приостановят работу на весь день. Улан-удэнцам принесли извинения за доставленные неудобства.



