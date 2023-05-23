Спортсмены соревновались в кроссе со стрельбой на двух рубежах
На полигоне управления Росгвардии по Бурятии прошёл чемпионат Бурятского республиканского отделения «Динамо» по служебному двоеборью. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов из 9 команд органов безопасности и правопорядка республики.
Мужчины и женщины соревновались в кроссе на 1,5 км со стрельбой на двух огневых рубежах. В результате победителями общекомандного чемпионата по служебному двоеборью в своих группах стали коллективы физической культуры: №42 и №2 – Бичура. «Серебро» завоевали КФК №25 и КФК №9. Бронзовые награды у КФК №5 и КФК №24.
В личном первенстве победителями стали Ирина Туркина и Николай Ощепков. Вторыми – Анастасия Коваленко и Вячеслав Бурлаков. Бронзовые награды завоевали Александра Масличенко и Алексей Белоусов. Победители и призёры награждены кубками, дипломами, медалями и футболками, сообщает пресс-служба БРО «Динамо».
В Бурятии состоялся чемпионат по служебному двоеборью
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