После ремонта увеличится пропускная способность участка
В столице Бурятии расширяют дорогу по улице Бабушкина. На ней появятся дополнительные полосы в обеих направлениях. Это делается для удобства автомобилистов, которые заезжают или выезжают из 102-го микрорайона.
- После уширения дороги и переустройства светофорного объекта, будут две полосы движения - по направлению к центру города и в обратном направлении, а также дополнительная третья полоса именно для отворота в 102 микрорайон – это разгрузит потоки и увеличит пропускную способность дороги, - рассказал Евгений Шарапов, начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
В ремонт попал участок, протяжённостью около 200 метров: по 100 метров до и после перекрёстка с улицей Ринчино. Сейчас ведутся работы по устройству подпорной стены.
- Срок выполнения работ – до конца этого года. Все работы ведутся в соответствии со схемами организации дорожного движения, утверждёнными комитетом по транспорту и согласованными с ГИБДД, - сообщает управление по информационной политике.
В Улан-Удэ расширяют дорогу на Бабушкина
Общество, Фото:
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